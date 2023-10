Vizekanzler Viktor Rossi will Bundeskanzler werden

Steht für Kontinuität an der Spitze der Bundeskanzlei und möchte die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben: Vizekanzler Viktor Rossi, während der Bundesratsreise 2023 in Murten.Viktor Rossi will Nachfolger von Bundeskanzler Walter Thurnherr werden. Die GLP-Fraktion hat den Vizekanzler zum Kandidaten nominiert. Rossi ist der erste, derSeit Mai 2019 ist Rossi Vizekanzler und führt den Bereich Bundesrat der Bundeskanzlei.

«Ich stehe für Kontinuität an der Spitze der Bundeskanzlei und möchte die Digitalisierung der Verwaltung konsequent vorantreiben», liess sich der 1968 geborene schweizerisch-italienische Doppelbürger Rossi in der Mitteilung zitieren. Er ist nach Angaben der GLP langjähriges Parteimitglied.

Rossi ist gelernter Koch und hat nach dieser Ausbildung Wirtschaft und Recht studiert. Danach unterrichtete er als Handelslehrer, bevor er ab 1999 als Direktor die Berufsfachschule Biel leitete. 2009 übernahm er das Präsidium der Kaufmännischen Rektorenkonferenz des Kantons Bern, und im Oktober 2010 wechselte er in die Bundeskanzlei.. Seine Nachfolge wird am 13. headtopics.com

Über mögliche Kandidaturen äusserte sich die wählerstärkste Partei aber bisher nicht. Sie wolle spätestens Ende November informieren, hiess es seitens der SVP bisher. Die Grünen und die FDP bekundeten gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Kurzem kein Interesse an den Amt. SP und Mitte hielten sich noch bedeckt.

Auch schon als mögliche Kandidierende ins Spiel gebracht worden sind Daniela Stoffel, Staatssekretärin für internationale Finanzfragen, Nathalie Goumaz, Generalsekretärin des Wirtschaftsdepartements sowie Lukas Gresch-Brunner, Generalsekretär des Innendepartements. headtopics.com

SP will den Sitz des Freiburgers verteidigenIm Schatten der Nachfolgediskussionen für Bundesrat Alain Berset geht fast vergessen: Am 13. Dezember wird die Bundesversammlung auch die Nachfolge des abtretenden Bundeskanzler s Walter Thurnherr wählen. Bei dessen Rücktrittsankündigung hatte einzig die SVP als wählerstärkste Partei einen Anspruch auf den immer mal wieder als «achten Bundesrat» titulierten Posten erhoben. Die anderen Parteien hielten sich mit Ansprüchen bislang zurück. Nun preschen die Grünliberalen vor. Wie sie am Montag mitteilen, hat ihre Fraktion gleichentags ihren Vize- Bundeskanzler Viktor Rossi zur Wahl nominiert. «Ich stehe für Kontinuität an der Spitze der Bundeskanzlei und möchte die Digitalisierung der Verwaltung konsequent vorantreiben», wird Rossi in der Mitteilung zitiert. Ross ist seit Mai 2019 Vizekanzler der Eidgenossenschaft. Würde Rossi im Dezember von der Bundesversammlung gewählt, wäre er der erste Bundeskanzler der Grünliberalen. Nach den Verlusten bei den nationalen Wahlen vor gut einer Woche hatte die GLP zudem erklärt, im Dezember auf eine eigene Kandidatur für den Bundesrat verzichten zu wollen. Bereits seit 2009 ist André Simonazzi neben Rossi zweite Vizekanzler der Eidgenossenschaft. Der 55-jährige Unterwalliser ist in dieser Funktion auch Bundesratssprecher und tritt damit öfter in der Öffentlichkeit auf als Rossi. Simonazzi gehört der SP an Weiterlesen ⮕

GLP schickt ersten Bundeskanzler-Kandidaten ins Rennen ++ Grüner Bundesrat: Glättli sagt bereits abAlain Berset tritt Ende Jahr als Bundesrat zurück. Wer will seine Nachfolge antreten? Wer verzichtet? Und: Kann die SP ihre zwei Sitze in der Landesregierung überhaupt verteidigen? In unserem Bundesrats-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden. Weiterlesen ⮕

SPD verteidigt deutsche Enthaltung bei Gaza-ResolutionDie SPD hat die deutsche Enthaltung bei der Abstimmung über die Gaza-Resolution in der UN-Vollversammlung verteidigt. Deutschland habe hart daran gearbeitet, einen gerechten Beschluss zu erreichen, jedoch sei dies nicht gelungen. Es wurde betont, dass es sich um eine brutale Aggression handelte und dass Deutschland Israel bei der Verteidigung seiner Sicherheit unterstützen werde. Weiterlesen ⮕

Verrückter Start in die SkisaisonWährend und kurz nach der Pandemie war sich die Branche einig: Die Zeit der Billigpreise für Flugtickets ist vorbei. Überkapazitäten im Markt werde es bis auf längere Sicht nicht mehr geben. Zu gross sei Schock der grössten Krise in der Geschichte der Luftfahrt. Sprich: Ökonomische und ökologische Vernunft würden sich durchsetzen.Schötz/EgolzwilVerrückter Start in die Skisaison: Klimakleber, Wachsverschwörung und ein überraschender Rücktritt mit 23 Jahren Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet. Weiterlesen ⮕

Mindestens 45 Tote bei Explosion in kasachischem KohlebergwerkIn der zentralasiatischen Republik Kasachstan sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Nach einer verheerenden Explosion im Kohlebergbauschacht Kostenko im Gebiet der Industriestadt Karaganda werde zudem noch ein vermisster Bergmann gesucht, teilte der kasachische In der Grube war es am Samstagmorgen zu einer Methangasexplosion gekommen, als sich mehr als 250 Bergleute unter Tage aufhielten, wie der Betreiber Arcelormittal am Samstag mitteilte. Für Sonntag hat Präsident Kassym-Schomart Tokajew einen landesweiten Trauertag ausgerufen. Etwa 20 Verletzte mussten nach dem Minenunglück im Krankenhaus behandelt werden, hiess es. Retter hatten nach eigenen Angaben nur wenig Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Die Druckwelle durch die Explosion habe sich über zwei Kilometer in den Gängen des Schachts ausgebreitet, sagte der Vizechef des staatlichen Rettungsdienstes, Gennadi Silinski. Es sei auch schwierig, die Toten zu identifizieren.Die kasachischen Behörden warfen dem internationalen Stahlkonzern Arcelormittal angesichts der neuen Katastrophe schwere Versäumnisse vor. Die Sicherheit der Arbeiter sei nicht gewährleistet worden. Präsident Tokajew reiste zu dem Unglücksort und sprach den Angehörigen der Toten bei einer Versammlung sein Beileid aus. Er sicherte den Hinterbliebenen finanzielle Hilfe zu. Zugleich wies Tokajew an, die Partnerschaft mit den Investoren zu beenden Weiterlesen ⮕

Treten an Ort: Alex Frei sieht mentale Fortschritte, doch sein Team verharrt seit Wochen im Mittelfeld der TabelleDas 1:1 am Freitag gegen den Tabellenletzten Schaffhausen war das zweite Unentschieden in Folge für den FC Aarau. Damit kommt er nicht voran. Weshalb Trainer Alex Frei trotzdem nicht unzufrieden ist und weshalb die Wettanbieter diesen FC Aarau lieben müssen. Weiterlesen ⮕