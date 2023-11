Vive la France, vive la Suisse: Frankreichs Präsident Macron ist in Bern

Frankreichs Präsident Macron ist in Bern. Viel Volk auf dem Bundesplatz. Das ist vom Treffen zu erwarten. Macron bedankt sich bei der Schweiz für den herzlichen Empfang. Er bedauert, dass die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU einen Dämpfer erlitten haben. Fortschritte und Zusammenarbeit müssen verbessert werden. Macron betont die historischen Gemeinsamkeiten der beiden Länder und lobt den Schweizer Einsatz für die Ukraine und den Frieden.

Der offizielle Teil ist vorerst abgeschlossen

:

20MİN: Französischer Präsident Macron besucht die SchweizAm Mittwoch kommt nach acht Jahren wieder ein französischer Präsident in die Schweiz. Zwei Tage soll Macron s Staatsbesuch dauern. Die Deutschschweiz lässt der französische Präsident bis auf die Hauptstadt in seinem Besuch ganz aus, dafür geht es noch nach Genf.

AARGAUERZEİTUNG: Jetzt live: Frankreichs Präsident Macron ist in Bern ++ Viel Volk auf dem Bundesplatz ++ Das ist vom Treffen mit dem Bundesrat zu erwartenMacron auf Staatsbesuch in der Schweiz – hier erfahren Sie alle Neuigkeiten zum mit Spannung erwarteten Besuch von EmmanuelMacron . staatsbesuch emmanuelmacron politik schweiz aargauerzeitung

TAGESANZEİGER: Schweiz will Einkäufe ennet der Grenze stärker besteuernDer Bund will Einkäufe ennet der Grenze bei der Einfuhr stärker besteuern. Konkret soll die sogenannte Wertfreigrenze von 300 auf 150 Franken halbiert werden.

SRFNEWS: Vogelgrippe in der Schweiz: Virus endemisch bei einigen VogelpopulationenIn der Schweiz hat sich bei einigen Vogelpopulationen das hochansteckende Virus H5N1 festgesetzt und ist endemisch geworden. Vor allem Möwenarten sind betroffen, jedoch nicht so verheerend wie für andere Wasservögel.

BERNERZEİTUNG: Verbreitung von Covid-19 und Grippe in der SchweizSind wir gerade in einer Corona-Welle? Wie verbreitet die Ansteckungen sind, ist unklar. Das Abwasser-Monitoring, auf das die Schweiz bei Covid und neu auch bei Grippe und dem RS-Virus setzt, ist nur begrenzt aussagekräftig.

PİLATUSTODAY: Bombendrohungen in Frankreich und der SchweizDutzende Bombendrohungen in Frankreich , mehrere Bombendrohungen in der Schweiz : Eine forensische Psychologin erklärt im Interview, was hinter dieser Häufung von Bombendrohungen steckt. bombendrohung forensik

