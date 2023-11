Villmergen / Abtwil AG: Zwei Selbstunfälle unter Alkoholeinfluss

Der Fahrzeuglenker wurde beim Unfall leicht verletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden. Der 43-Jährige war stark alkoholisiert, sein ausländischer Führerausweis wurde ihm für die Schweiz gesperrt. Um Mitternacht, fuhr dann ein 62-jähriger Mann in Abtwil auf den Kreisel an der Auwerstrasse. Kurz vor dem Einmünden kollidierte der weisse Mercedes mit einer Verkehrstafel. Die umgeknickte Tafel beschädigte noch leicht ein vorbeifahrendes Auto.

Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden. Auch der Mercedes-Fahrer war stark alkoholisiert und musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben.IndoMex Restaurant in Eggenwil AG: Indisch und mexikanisch geniessenIl Melograno in Hausen AG: Italienische Küche auf höchstem NiveauMamo Verkehrsdienst GmbH – Verkehrssicherheit auf höchstem Niveau

