Viktor Giacobbo vermisst seine Late-Night-Show nicht

Seine Late-Night-Show "Giacobbo/Müller" zusammen mit Mike Müller vermisst Entertainer Viktor Giacobbo nicht. "Wir haben aufgehört, weil wir auch noch anderes machen wollten", sagte er. Es sollten zudem auch junge Künstlerinnen und Künstler die Chance haben, etwas aus sich zu machen, wird Giacobbo von "Blick" zitiert. Denn erfolgreiche Late-Night-Formate seien auch heute noch möglich.

Voraussetzung: Produzenten mit Know-how, die den Künstlerinnen und Künstlern eine gewisse Freiheit liessen, wie er sagte. Einen Witz konnte sich der Autor, Kabarettist, Moderator und Schauspieler natürlich nicht verkneifen: Das Wichtigste, so Giacobbo, sei nämlich klar das Aussehen. "Das ist das A und O.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



swissinfo_de / 🏆 9. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stefan Büsser holt Irina Beller zu Late Night SwitzerlandStefan Büsser holt die Luxus-Jetset-Lady Irina Beller ins Zürcher Kaufleuten. Das ist von der nächsten Folge Late Night Switzerland zu erwarten.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

«Late Night Switzerland»: Irina Beller spricht mit Stefan Büsser übers Geld.Irina Beller ist Gast beim SRF-Format «Late Night Switzerland» mit Stefan Büsser. Dieses Mal dreht sich alles um das Thema Geld.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

«Wir sind der Kassensturz der Strasse»: Cedric Schild verrät sein ErfolgsgeheimnisSmetterling geht aus der Deckung: 'Izzy'-Cedric Schild und Giacobbo machen gemeinsame Sache

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Mit Kamikaze-Videos zum Superstar – jetzt geht «Smetterling» aus der Deckung und auf die BühneSmetterling geht aus der Deckung: 'Izzy'-Cedric Schild und Giacobbo machen gemeinsame Sache

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Viktor Orbán: Wenn Donald Trump US-Präsident wird, bekommt die Ukraine «keinen Penny» mehrDonald Trump wolle «keinen Penny» für die Ukraine im Krieg gegen Russland ausgeben, sollte der ehemalige US-Präsident wieder ins Weisse Haus einziehen. Dies erklärte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán nach einem Privattreffen mit dem Ex-Präsidenten gegenüber dem ungarischen Fernsehsender M1.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Schlaflos in Birsfelden: «Why don’t you sleep at night» im Roxy verbindet Slapstick und PoesieDie Performance «Why don't you sleep at night» im Roxy Birsfelden beschäftigt sich mit dem Thema Schlaflosigkeit.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »