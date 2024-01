Vier St.Galler Filmideen ausgezeichnet

Am Mittwochabend wurden im Kinok die Preise des vierten Treatment-Wettbewerbs der Kulturförderung des Kantons St.Gallen verliehen. Die Preisträgerinnen und Preisträger erhalten je 15’000 Franken und können damit eine erste Filmidee zu einem Treatment entwickeln. Daraus soll in einem nächsten Schritt ein Drehbuch und dann ein Film entstehen. «Friedas Fall» ist einer der Filme, deren Drehbuchentwicklung von der Kulturförderung des Kantons St.Gallen unterstützt wurde.

Die Dreharbeiten fanden im vergangenen Sommer in der St.Galler Altstadt stat





tagblatt_ch » / 🏆 32. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Auszeichnung für St.Galler ExperimentierkofferErfolgsmeldung für das von der St.Galler Innovationsgesellschaft entwickelte Projekt «Simply Nano 2». Wie die Innovationsgesellschaft mitteilt, hat der der Nano-Experimentierkoffer für Schulen den diesjährigen Worlddidac-Award erhalten. Das Bildungsprojekt wurde im Rahmen der Swissdidac & Worlddidac-Messe in Bern mit dem begehrten Preis ausgezeichnet.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

St.Galler Bär: Von der Bernegg ins KlosterviertelDie Falkenburg zieht im Februar vom Bernegg ins Klosterviertel. Große Menge Feuerwerk gestohlen. Kuhglocken und Durchfall am Straßenrand.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

24-Jähriger beschimpft und bedroht Polizisten am St.Galler HauptbahnhofAm Montagnachmittag musste die St.Galler Stadtpolizei wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen beim Hauptbahnhof ausrücken. Wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst, widersetze sich dabei eine Person den polizeilichen Anordnungen und wollte sich nicht kontrollieren lassen. Zudem habe der 24-jährige Mann die Polizisten mehrmals beschimpft und Drohungen gegen sie ausgesprochen. Der Schweizer sei auf den Polizeiposten gebracht worden. Wie es im Communiqué weiter heisst, beruhigte er sich nach kurzer Zeit und wurde zur Angelegenheit einvernommen.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

15-jährige Mädchen attackieren Polizeipatrouille am St.Galler HauptbahnhofEine Zivilpatrouille der Kantonspolizei St.Gallen wollte am Freitag kurz vor 20.30 Uhr am St.Galler Hauptbahnhof einen 15-jährigen Jugendlichen kontrollieren. Dies beim Perron der Gleise 6 und 7.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Der St.Galler Schauspieler Marcus Schäfer über Kinderlachen, Mut und die Stimme seiner GenerationJede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit dem St.Galler Schauspieler Marcus Schäfer, der gerade einen kleinen Hasen gespielt hat - und noch im Januar bei Theater am Tisch einen Bestseller auf die Bühne bringt.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Bahnhof: Aus Gewerbefläche wird KunstraumMehrere Monate stand sie leer, erst vor kurzem wurde sie wieder bezogen: die ehemalige Gewerbefläche von Tchibo in der Rathausunterführung am St.Galler Hauptbahnhof. Die Türe des Geschäfts ist allerdings geschlossen, denn verkauft wird nichts. Stattdessen sind surrealistische Leuchtobjekte von Zuzanna Weiss und Christian Altherr zu sehen.. Entstanden sind sie im Auftrag der SBB. Sie ist allerdings nicht dafür verantwortlich, dass sie nun am St.Galler Bahnhof gezeigt werden. Wie Moritz Weisskopf von der SBB-Kommunikationsabteilung auf Anfrage schreibt, handelt es sich um ein Projekt der Standortförderung

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »