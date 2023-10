Vier Männer wegen mutmaßlichen Diebstahls festgenommen

Die Kantonspolizei St.Gallen konnte anschliessend vier Männer anhalten. Drei davon trugen mutmassliches Deliktsgut auf sich und wurden festgenommen.

Nach Meldungseingang kurz vor 1 Uhr rückte eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen an die beschriebene Örtlichkeit aus. Höhe Badistrasse konnten zwei männliche Personen, zwei Marokkaner im Alter von 20 und 22 Jahren, gesichtet werden.

Mit Hilfe eines Diensthundes konnten sie angehalten und kontrolliert werden. Dabei kamen Wertgegenstände zum Vorschein, die mutmasslich aus vorangegangenen Diebstählen stammen. Die beiden Männer wurden festgenommen. Anlässlich einer Nachfahndung, die von weiteren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen unterstützt wurde, konnten an der Kapplerstrasse zwei weitere Marokkaner im Alter von 18 und 27 Jahren angehalten werden. headtopics.com

Die drei Asylbewerber werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht. Beim Migrationsamt St.Gallen werden zudem ausländerrechtliche Massnahmen geprüft.

