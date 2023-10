Vier Männer in Ebnat-Kappel von der Polizei kontrolliert

In der Folge konnte die Kantonspolizei vier Männer anhalten und kontrollieren.In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, kurz vor 1 Uhr, meldete ein Anwohner der Sonneggstrasse in Ebnat-Kappel der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen, dass eine Person sich an

Nach Meldungseingang kurz vor 1 Uhr rückte eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen an die beschriebene Örtlichkeit aus. Höhe Badistrasse konnten zwei männliche Personen, zwei Marokkaner im Alter von 20 und 22 Jahren, gesichtet werden.Anlässlich einer Nachfahndung, die von weiteren Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen unterstützt wurde, konnten an der Kapplerstrasse zwei weitere Marokkaner im Alter von 18 und 27 Jahren angehalten werden.

Der 18-Jährige trug ebenfalls mutmassliches Deliktsgut auf sich, weshalb auch er festgenommen wurde. Der 27-Jährige gab keinen Anlass zu weiteren Amtshandlungen. Er wurde nach der Kontrolle wieder entlassen.werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht. Beim Migrationsamt St. Gallen werden zudem ausländerrechtliche Massnahmen geprüft. headtopics.com

