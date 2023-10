Oben von links nach rechts: NR Alois Huber (SVP, AG); NR Andreas Meier (Die Mitte, AG); NR Monika Rüegger (SVP, OW); NR Marcel Dettling (SVP, SZ). Unten von links nach rechts: NR Pius Kaufmann (Die Mitte, LU); NR Leo Müller (Die Mitte, LU); NR Voni Thalmann (SVP, LU); NR Priska Wismer (Die Mitte, LU). (Bild: BauernZeitung)

Vier der neun Luzerner Nationalrät(innen) sind wieder bäuerlich, das gab es schon sehr lange nicht mehr. Die Freude ist denn auch gross beim Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV). Die gemeinsamen Anstrengungen im Wahlkampf, das grosse finanzielle Engagement des Verbands und auch die Wahlaufrufe hätten sich gelohnt, sagt Geschäftsführer Raphael Felder.

Weiterlesen:

BauernZeitung1 »

Der Luzerner Marathon-Man: Er ist alle grossen Strecken der Welt gelaufenJost Huwyiler, der OK-Präsident des Luzerner Swiss City Marathon vom Sonntag, ist eben erst vom Chicago-Marathon zurückgekehrt. Weiterlesen ⮕

Rücktritt des Präsidenten der Luzerner MitteChristian Ineichen tritt als Präsident der Luzerner Mitte zurück und gibt Einblick in die Schattenseiten der Politik. Weiterlesen ⮕

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Vier Männer in Ebnat-Kappel von der Polizei kontrolliertDie Kantonspolizei St. Gallen konnte vier Männer in Ebnat-Kappel anhalten und kontrollieren. Zwei von ihnen trugen mutmaßliches Diebesgut bei sich. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen wird Anzeige erstatten und das Migrationsamt prüft ausländerrechtliche Maßnahmen. Weiterlesen ⮕

Gendern in der Berichterstattung: Terrorist:innen bei der HamasIn einem Bericht über die Hamas wird das gegenderte Wort 'Terrorist:innen' verwendet. Es stellt sich die Frage, wie viele weibliche und non-binäre Personen bei der Terrororganisation tätig sind. Es wird angeregt, statistische Erhebungen dazu anzustellen und diese ungewöhnlichen Lebensgeschichten in einem Doku-Format zu präsentieren. Weiterlesen ⮕