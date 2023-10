Vier Bombendrohungen am Flughafen Euro-Airport Basel

Vier Bombendrohungen im Flughafen Euro-Airport Basel in sieben Tagen. Mehr als 150 Flüge sind danach annulliert worden. Die Liste der falschen Bombendrohungen ist lang. Und sie ist französisch.

Flughäfen und Bahnhöfe: maximale Wirkung«Ziele für solche Drohungen sind Orte, an denen sich viele Menschen aufhalten», sagt der ZHAW-Professor und Experte für Kriminalität und Extremismus. An solchen Orten seien maximal viele Menschen betroffen. Gleichermassen von einem Attentat wie von seiner vorgetäuschten Ankündigung.

Man kann mit wenigen Handgriffen die Puppen tanzen lassen. Autor: Dirk Baier Die islamistischen Gruppen verfolgen dabei sozialpsychologische Ziele. Sie wollen Angst und Schrecken verbreiten, der Bevölkerung signalisieren: Ihr seid nicht sicher, egal wo ihr seid. headtopics.com

Dazu nutzte der Junge das Telefon seiner Mutter. Statt schulfrei bescherte die Drohung dem Jungen und seiner Familie gehörigen Ärger. Ihr Haus wurde von Fahndern auf Sprengstoff hin durchsucht. Die Eltern kamen vorübergehend in Polizeigewahrsam. Der Junge wurde kinderpsychologisch untersucht.

Junge Männer sind besonders anfälligGerade bei den gehäuften Bombenwarnungen in Frankreich handelt es sich oft um junge Täter. Das weiss SRF-Frankreich-Korrespondent Daniel Voll. Und es sei kein neues Phänomen. Schon nach den Terrorangriffen auf Charlie Hebdo und auf das Konzertlokal Bataclan im Jahr 2015 hätten sich die falschen Drohungen gehäuft, sagt Voll. Für die Menschen in Frankreich seien die Drohungen vor allem ein Ärgernis. headtopics.com

Bei unter 18-Jährigen werde geschaut, was diesen Menschen zu einer solchen Tat veranlasst hat, erklärt Extremismusexperte Dirk Baier: Was sind seine Probleme? Was sind seine Fehlentwicklungen? So soll man möglichst die beste Reaktion finden. Das kann dann Verschiedenes sein. Eine Haftstrafe, ein Lernprogramm, ein Anti-Aggressivität-Training, manchmal steckten auch Drogenprobleme dahinter.

