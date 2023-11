Vieldiskutiert und nun endlich offen: Ein Besuch auf der neuen Eisbahn im Schachen

. Es hat einen gedeckten Bereich fürs Eisstockschiessen, grössere Eisplätze und ein Wegsystem zwischen den Bäumen hindurch. An der Strecke stehen kleine Holzhüttli, darin befinden sich etwa Dartscheiben und Flipperkästen. Aus den Lautsprecheranlagen erklang gestern der Sound eines DJ, während sich am Eröffnungstag erste Besucherinnen und Besucher aufs Eis wagten.

