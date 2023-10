ist Videojournalistin und Sportmoderatorin bei TV Südostschweiz.

Roman Michel: Sportreporter und -moderator bei TV SüdostschweizRoman Michel ist Leiter Sport bei TV Südostschweiz und schreibt für die Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Er studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Weiterlesen ⮕

QE und Delivery Glide mit Jungunternehmerpreis ausgezeichnetAn der elften Founders-Night in Chur sind die besten Start-up-Unternehmen der Südostschweiz gekürt worden. Die Hauptpreise gingen an QE und Delivery Glide. Weiterlesen ⮕

Vor einem Jahr sprachen alle von einer Energiemangellage: So ist die Lage heuteRund ein Jahr ist vergangen, seit die Sorge um Energiemangel in der Schweiz gross war. Auch Graubünden sah sich veranlasst, Sparmassnahmen zu ergreifen. Und wie sieht es heute aus? Weiterlesen ⮕

Ab wann ist man offiziell in einer Beziehung?Man selbst ist verknallt, will mehr. Nur – der andere auch? Ab wann ist man denn eigentlich offiziell zusammen? Weiterlesen ⮕

Schutz und Rettung Bern: Seitenlage bei einer bewusstlosen PersonWie mache ich eine korrekte Seitenlage bei einer bewusstlosen Person? Weiterlesen ⮕

Anapaya Systems sichert sich 2 Millionen USD von Mysten Labs für den Aufbau einer SCION-basierten...Zürich (ots) - Anapaya Systems AG, der SCION-Technologieanbieter, hat sich eine Finanzierung in Höhe von 2 Millionen USD von Mysten Labs gesichert. Mysten Labs ist ein in den... Weiterlesen ⮕