Verzögerung beim Baubeginn der Strassen- und Werkleitungssanierung in Vaduz

Aufgrund eines Rechtsmittels gegen die Arbeitsvergabe der Baumeisterarbeiten verzögert sich der für den 8. April 2024 kommunizierte Baubeginn für die Strassen- und Werkleitungssanierung in der Herrengasse in Vaduz. Die Dauer der Verzögerung und der voraussichtliche neue Zeitpunkt des Baubeginns stehen zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Es muss bereits jetzt davon ausgegangen werden, dass die Verzögerung auch bei einem optimalen Baufortschritt nicht vollumfänglich kompensiert werden kann, sodass sich durch den verspäteten Baubeginn auch die Baufertigstellung später als geplant erfolgen wird. Das Amt für Tiefbau und Geoinformation wird die Öffentlichkeit frühestmöglich über den neuen Termin für den Start der Bauarbeiten informieren. - Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni weilte am Mittwoch, 27. März 2024, in Strassbur

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



presseportal_ch / 🏆 6. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das sind die 5 coolsten Strassen der WeltAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Bundesamt für Strassen ASTRA informiert über den Fortschritt des Kerenzerbergtunnel-ProjektsDas Bundesamt für Strassen ASTRA hat gestern ein Mediencafé veranstaltet, um über den Fortschritt des Gesamtprojekts, die Hauptmaßnahmen, den aktuellen Projektstand und die nächsten Schritte zu informieren. Der Innenausbau des Sicherheitsstollens im Rahmen des Projekts 'Gesamterneuerung Kerenzerbergtunnel' schreitet voran, während die Arbeiten an der Unterzentrale Ost abgeschlossen sind und die Längskaverne in Tiefenwinkel kurz vor der Fertigstellung steht. Eine Baustellenbegehung wurde ebenfalls durchgeführt.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Gemeinde droht wegen Schleichverkehr mit der Polizei: «Die Strassen sind für so ein Aufkommen nicht ausgelegt»Im Berufsverkehr kommt es von Laufenburg in Richtung Sisseln zu längeren Wartezeiten wegen der Ampel. Deshalb weichen viele Lenker und Lenkerinnen über die Flur- und Quartierstrassen von Kaisten aus – und nerven damit nicht nur die dortigen Anwohnerinnen und Anwohner. Jetzt reagiert die Gemeinde.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Selbstunfall in Rüschlikon: Chauffeur will rollenden Lastwagen stoppen und wird von Strassen­laterne erschlagenIn Rüschlikon kam es am Donnerstagmittag zu einem tödlichen Selbstunfall. Ein 32-Jähriger kam ums Leben, als sein Fahrzeug einen Kandelaber umriss.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Bund warnt auf diesen Strassen vor grossem Oster-VerkehrAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Zürcher Gemeinderat: Strassen sollen Velowegen und Wiesen weichenAuf Basis der beiden Volksinitiativen «Gute-Luft-Initiative» und «Zukunfts-Initiative» will der Gemeinderat mit Gegenvorschlägen mehr Grünflächen sowie Raum für Fussgänger und Radfahrer schaffen. Das Stimmvolk entscheidet voraussichtlich im September.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »