Vertragsverlängerung für Tomas Jurco beim HC Davos?

Er sorgte für DIE Geschichte rund um den HC Davos in den letzten Wochen: Tomas Jurco. Ende September unterschreibt der Slowake einen Vertrag beim HCD. Und reist danach schnurstracks in die Schweiz: Los gehts um drei Uhr morgens in seiner Heimat Kosice. Rund 17 Stunden später, abends um 19.45 Uhr, macht er gegen Servette sein erstes Spiel für den HCD. Wow! Jurco, Zweitrunden-Draft 2011 von Detroit, erhält einen Vertrag bis Ende Oktober. Das ist bald.

Der Vertrag von Nico Gross beim EVZ läuft im Sommer aus. Die Frage: Verlängert der Engadiner in der Zentralschweiz? Oder sucht er eine neue Herausforderung? Für die zweite Option spricht: Die Konkurrenz in der Verteidigung beim EVZ ist riesig. Mit rund 13 Minuten Eiszeit pro Spiel ist Gross bloss die Nummer 7 in der Verteidigerhierarchie. Daran dürfte sich in unmittelbarer Zukunft kaum etwas ändern. Dafür ist er eigentlich zu gut.

