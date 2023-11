Verschmutzung der Straßen nach Unfällen

In beiden Fällen verschmutzte dies kilometerweit die Straßen und führte zu Folgeunfällen. Der erste der beiden ähnlichen Vorfälle ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen, 2. November 2023, auf der Hauptstraße zwischen Leuggern und Koblenz (siehe auch Titelbild). Auf einem Rastplatz kurz vor der Aarebrücke hatte der Fahrer eines Lastwagens einen Halt eingelegt. Als er wieder losfuhr, übersah er bei Dunkelheit einen Steinpoller

. Dieser bohrte sich in den Tank und wurde mehrere hundert Meter mitgeschleift. Bei der Brücke löste sich der Brocken und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen. Ein herannahendes Auto prallte heftig dagegen und schleuderte den Poller zurück auf die andere Seite. Dort wiederum kollidierte noch ein weiteres Auto mit dem Hindernis. Aus dem Tank des Lastwagens traten rund 200 Liter Dieseltreibstoff aus und ergossen sich auf einer Strecke von mehreren hundert Metern auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr sowie der Schadendienst der Abteilung für Umwelt standen den gesamten Vormittag im Einsatz, um die Verschmutzung von Gewässer oder Erdreich abzuwenden. Die Strecke war gegen Mittag gereinigt und wieder normal befahrbar. Auf das zweite Ereignis wurde die Kantonspolizei am Freitagmorgen, 3. November 2023, durch Meldungen über eine Ölspur auf der Staffeleggstrasse aufmerksam. Der schmierige Film führte oberhalb von Küttigen dazu, dass ein Auto von der Straße in die Wiese rutschte

