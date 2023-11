Verordnungspaket 2023: das steht drin

Damit soll auf den starken Anstieg der Anzahl Wölfe reagiert werden, der für die Land- und Alpwirtschaft eine herausfordernde Situation darstellt. Umlagerung bei den Direktzahlungen Die Landwirtschaftsbetriebe beteiligen sich sehr stark an den 2023 eingeführten Produktionssystembeiträgen. Damit diese hohe Teilnahme in den Jahren 2024 und 2025 finanziert werden kann, müssen rund 100 Millionen Franken innerhalb des Direktzahlungskredits umgelagert werden.

Solaranlagen gelten als LN Flächen mit standortgebundenen Solaranlagen wie beispielsweise Photovoltaik-Anlagen werden zurzeit nicht zur landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) gezählt. Im Rahmen der Revision der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung wird diese Bestimmung gelockert.

Stickstoffverluste auf 15 Prozent gesenkt Im Zusammenhang mit der Umsetzung der parlamentarischen Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» definierte der Bundesrat im April 2022 das Ziel, bis 2030 die Nährstoffverluste (Stickstoff und Phosphor) um mindestens 20 Prozent zu reduzieren.

Milchzulage geht nicht an Bäuerinnen und Bauern In der Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2023 hat der Bund vorgeschlagen, die Zulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage direkt an die Milchproduzentinnen und -produzenten zu zahlen.

Allerdings müssen die Milchkäuferinnen und -käufer der Administrationsstelle ab dem 1. Januar 2025 auf der Milchgeldabrechnung die je Produzentin und Produzent gelieferte zulagenberechtigte Menge Milch deklarieren. Damit werden dem Bund Informationen darüber vorliegen, wie die Milchzulagen von den Milchkäuferinnen und -käufern an die Produzentinnen und Produzenten ausbezahlt werden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Die 10 beliebtesten Schweizer Bäckereien 2023Ein Ranking stellt die zehn beliebtesten Bäckereien in der Schweiz für das Jahr 2023 vor.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: SNB schreibt für Januar bis September knappen GewinnDie Schweizerische Nationalbank (SNB) weist für die ersten neun Monate 2023 einen knappen Gewinn…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

CASHCH: SNB-Gewinn schmilzt zusammenBei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind die Gewinne in den ersten neun Monaten 2023 deutlich zusammengeschmolzen.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Vollsperrung der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz für den Einbau der BelagstragschichtenFür den Abbruch der Betonplatten und den Einbau der Belagstragschichten wird die Strecke an zwei Wochenenden komplett gesperrt. Die A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz wird umfassend erneuert, einschließlich der Sanierung der drei Tunnel entlang der Strecke. Der Giessbachtunnel wird nun ebenfalls saniert. Der Abbruch der Betonplatten und der Einbau der Belagstragschichten erfolgt während zweier Wochenenden. Die Strecke wird während dieser Zeit in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt und der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Einbruchsserie in Graubünden: 18-jähriger Marokkaner festgenommenDie unbekannte Täterschaft stieg in den Nächten der beiden Monate Mai und Juni 2023 jeweils in unverschlossene Wohnungen, Häuser und Garagen ein. Dabei hat sie Bargeld und Fahrräder entwendet. Der Deliktsbetrag beträgt mehrere tausend Franken. Aufwendige Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft sowie Hinweise aus der Bevölkerung führten die Kantonspolizei Graubünden anfangs Juli 2023 zu einem 18-jährigen Marokkaner. Ihm werden insgesamt sieben Einschleichdiebstähle angelastet. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich nun vor der Justiz verantworten.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

PRESSEPORTAL_CH: Erfolgreicher Tag der Pausenmilch 2023Erfolgreicher Tag der Pausenmilch 2023 Auch nach 22 Jahren findet der Tag der Pausenmilch weiterhin grossen Anklang. Heute schenkten in der Deutschschweiz und Romandie (am 26....

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕