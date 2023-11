Veröffentlichung des Protokolls der US-Notenbank-Sitzung

Das Hauptereignis des Tages findet erst am Abend nach dem europäischen Handelsschluss statt. Dann wird das Protokoll der letzten US-Notenbank-Sitzung veröffentlicht. Und dieses könnte Hinweise enthalten, ob der Zinsgipfel erreicht ist und ob die US-Währungshüter allenfalls schon über Zinssenkungen nachdenken. Darauf hoffen bekanntlich viele Investoren. Möglich ist beides: Dass das Protokoll konkrete Signale enthält oder dass im Protokoll nichts drin steht, was nicht eh schon bekannt war.

So oder so dürften sich manche Marktteilnehmer im Vorfeld der Veröffentlichung zurückhalten.. Der Hersteller von Hörimplantaten und -geräten legt seine Halbjahreszahlen 2023/24 vor. Und diese dürften nicht gerade gut ausfallen, wie Analysten befürchten.Der Konzern, der für seine Markeführte zu einem Ausverkauf bei den Aktien der Automobilhersteller. «Der japanische Markt spiegelte die Stärke der Wall Street über Nacht nicht wider, da der Yen gegenüber dem-Index verharrte nahezu unverändert bei 33'373 Punkten, nachdem er am Montag den höchsten Stand seit 1990 erreicht hatt





cashch » / 🏆 8. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ausblick auf die EZB-Sitzung: Zinsanstieg alarmiert die EurowährungshüterSteigende Anleihenrenditen in den USA schwappen auf die Eurozone über. Besonders die wachsenden Risikoaufschläge auf italienische Staatsanleihen schüren neue Sorgen im EZB-Rat.

Herkunft: FuW_News - 🏆 5. / 80,08 Weiterlesen »

Rückmeldung zur FDA-Sitzung bringt Turn Biotechnologies auf Kurs, als erstes Unternehmen für...Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - - FDA INTERACT-Sitzung prüft die Technologien, den Ansatz und die Pläne von ERA™ und eTurna™ und ebnet den Weg zur IND -...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Umstritten: Glarner Regierung gegen Veröffentlichung von WolfsstreifgebietenDie Glarner Regierung befürchtet, dass die Bevölkerung verunsichert würde, wenn Daten zum Streifgebiet der Wölfe veröffentlicht werden. Eine Motion zur Überwachung und Vergraulung von Wölfen wurde von zehn Landräten eingereicht. Der Regierungsrat hält die Umsetzung der Motion für kaum möglich und warnt vor falschen Erwartungen.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 34. / 23,4375 Weiterlesen »

SVP fordert außerordentliche Sitzung aufgrund der dramatischen Asyl-LageDie SVP hat eine außerordentliche Sitzung einberufen, um dringende Maßnahmen aufgrund der dramatischen Asyl-Lage zu diskutieren. Sie fordert eine Rückgängigmachung der Änderung in Bezug auf die Praxis der Asylgesuche von Afghaninnen. Das Büro des Nationalrats wird am Montag über das Gesuch entscheiden.

Herkunft: nau_live - 🏆 21. / 28,125 Weiterlesen »

Anna-Göldi-Akten: Glarner Landrat will nichts für die Veröffentlichung bezahlenMit 26 zu 24 Stimmen lehnt der Landrat einen 250’000-Franken-Beitrag ans Projekt knapp ab, das die Akten des Prozesses gegen die letzte Hexe Europas edieren will. Man müsse sparen, so die SVP.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 34. / 23,4375 Weiterlesen »

Börsen-Ticker: SMI startet leicht höher - Drei neue Kursziele - Uneinheitliche Signale der US-Notenbank FedDie Schweizer Börse wird voraussichtlich mit Kursgewinnen in den Handel starten.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 73,92 Weiterlesen »