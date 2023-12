Verliert Atomenergie an Strahlkraft?

Der atomkritische deutsche Energieexperte Mycle Schneider und ein Team von internationalen Experten untersuchen regelmässig, wie sich die Nutzung von Kernkraftenergie entwickelt. Der jüngst veröffentlichte «World Nuclear Industry Status Report 2023» zeigt: Die weltweite Produktion von Atomstrom ist zurückgegangen. Die absolute Zahl der laufenden Kernkraftwerke ging innerhalb eines Jahres um vier zurück, die Produktion von Atomstrom insgesamt um vier Prozent.

Im Vorjahr gabs noch eine Steigung von sechs Prozent. «Dramatischer Rückgang» Der globale Marktanteil von Atomstrom reduzierte sich derweil auf neun Prozent. «Es ist ein dramatischer Rückgang», kommentiert Schneider, «vergleichbar mit der Entwicklung nach der Katastrophe in Fukushima 2011 .» Gemäss Schneider sind in erster Linie die hohen Planungs- und Baukosten für den Rückgang verantwortlich. Diese führten oft zu Verzögerungen und Abbrüchen von AKW-Projekte





20min » / 🏆 50. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Winter in der Ukraine und die Situation an der FrontDer Winter ist in der Ukraine eingebrochen und stellt eine zusätzliche Härte für die Soldaten an der Front dar. Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft die Bevölkerung zum Dank an die Soldaten auf. Die Schlacht um Awdijwka wird für Wladimir Putin zum Desaster. Berlin und Washington wollen die Hilfe für Kiew reduzieren, um die Ukraine zum Verhandeln zu bewegen. Die ukrainische Attacke auf Horliwka ist ein Entlastungsangriff für Awdijwka.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Argentinien vor der Wahl: Mit der Kraft der Frauen gegen die KettensägeArgentinien wählt einen neuen Präsidenten. Einer der Kandidaten ist der libertäre Rechtspopulist Javier Milei. Für die Wochenzeitung war ich in Buenos Aires und habe einen Text über den Widerstand von Frauen und queeren Personen gegen Milei geschrieben:

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

3:2 gegen Davos: Der SCB gewinnt das Spiel, verliert aber den TopskorerFrühe Powerplay-Tore ebnen dem SC Bern den Weg zum Sieg, der nur in der Schlussphase kurz in Gefahr gerät. Dominik Kahun scheidet mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung aus.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Schweizer Eishockey-Nati der Frauen verliert gegen SchwedenDen Schweizer Eishockey-Nati der Frauen misslingt die Startphase im 3. Spiel gegen Schweden komplett.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Analyse der Parlamentsmitglieder in der SchweizEine Analyse der soziodemografischen Merkmale der Parlamentsmitglieder in der Schweiz im Vergleich zur Bevölkerung

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Schönste Nebensache der Welt - Der afrikanische Fussball hat einen schweren StandDas Finalspiel der neuen Afrika-Liga steht an. Doch das Interesse sei gering, sagt SRF-Korrespondent Samuel Burri.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »