Verletzter Polizist und Sachschaden bei Antifa-Umzug durch Bern

Am «Antifaschistischen Abendspaziergang» in Bern sind die Einsatzkräfte am Samstag mit Steinen und Flaschen attackiert worden. Ein Polizist wurde durch einen Steinwurf am Kopf verletzt.Das gab die Kantonspolizei Bern am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt. Der Polizist trug demnach einen Helm. Er musste sich nicht in ärztliche Pflege begeben.

Mehrere hundert Personen hatten sich dem Umzug durch Bern angeschlossen, darunter auch Aktivisten aus Basel und Zürich. Feuerwerkskörper wurden gezündet, Scheiben eingeworfen und verschiedene Sachbeschädigungen begangen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Der Polizei war es laut eigenen Angaben nicht möglich, mutmassliche Straftäter aus dem Umzug herauszunehmen. Das Risiko von zahlreichen Verletzten sei zu gross gewesen.

