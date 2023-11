Verletzte aus Gazastreifen kommen zur Behandlung nach Ägypten

Erste Krankenwagen verliessen am Mittwoch den Grenzübergang Rafah und brachten Patienten zum Krankenhaus im Ort Al-Arisch, wie auf Bildern des staatsnahen Fernsehsenders Al-Kahira News zu sehen war. Der Ägyptische Rote Halbmond bestätigte die Ankunft von drei Patienten in Al-Arisch.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUEDOSTSCHWEIZ: Krankenwagen warten am Grenzübergang zum GazastreifenDie Behandlung palästinensischer Verletzter aus dem Gazastreifen in Ägypten rückt offensichtlich…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Hoffnungsschimmer für den Gazastreifen: Grenzübergang nach Ägypten geöffnetNach Vermittlung der USA und Katar: Rund 400 Ausländer konnten nach Ägypten ausreisen. Auch 90 Schwerletzte wurden evakuiert.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Katar vermittelt vorübergehende Öffnung des Grenzübergangs Rafah für Ausreise aus dem GazastreifenDas Golfemirat Katar hat eine vorübergehende Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten vermittelt. Ausländische Staatsangehörige und verletzte Palästinenser können den Gazastreifen verlassen und zur Behandlung nach Ägypten reisen.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Verletzte und Ausländer: Zivilisten aus Gaza auf dem Weg nach ÄgyptenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Armee: Israelische Soldatin bei Einsatz im Gazastreifen befreitEine israelische Soldatin ist nach Militärangaben bei dem Einsatz der Bodentruppen im Gazastreifen…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Industrie gewinnt über 200 Punkte nach begrenztem militärischen Vorstoß Israels im GazastreifenDie Industrie hat nach einer positiven Eröffnung nach dem Europa-Schluss nochmals über 200 Punkte zugelegt. Die Anleger begrüßen es, dass der militärische Vorstoß Israels im Gazastreifen begrenzter ausfällt als erwartet. Die geopolitische Lage bleibt jedoch angespannt und es stehen wichtige Konjunkturdaten sowie der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed bevor.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕