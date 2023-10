Verlängerung der Öffnungszeiten für Geschäfte in der Berner Innenstadt

Dafür wird der Abendverkauf am Donnerstag um eine Stunde gekürzt.Ab 1. Dezember dürfen die Berner Innenstadtgeschäfte samstags bis 18 Uhr geöffnet bleiben. Dies ist eine Stunde länger als bisher.

Der Abendverkauf am Donnerstagabend sei in den letzten Jahren weniger frequentiert. Hingegen sind die Geschäfte am späten Samstagnachmittag gut besucht, wie der Berner Regierungsrat am Freitag mitteilte.

Die neuen Öffnungszeiten sollen den Einkaufsgewohnheiten der Kundinnen und Kunden entgegenkommen. Zudem soll sich der Detailhandel laut Communiqué im VergleichDas Pilotprojekt soll Aufschluss über die Bedürfnisse und Einkaufsgewohnheiten der Kundinnen und Kunden geben, wie es weiter hiess. Die Wirtschaftsdirektion werde das Pilotprojekt nach Abschluss evaluieren und dabei auch die Auswirkungen auf das Verkaufspersonal berücksichtigen. headtopics.com

Mitte März 2023 forderten lokale Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften die Durchführung eines solchen Pilotprojektes. Parallel dazu soll auch über die Einführung eines Gesamtarbeitsvertrags (GAV) für das Verkaufspersonal diskutiert werden.

