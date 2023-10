Verlängerung der Ausfahrt A2 Göschenen zur Reduzierung des Ausweichverkehrs

Um den Ausweichverkehr durch die Ortschaft Wassen zu vermindern, welcher in Richtung Andermatt und Gotthardpass fährt, wird die Ausfahrt A2 Göschenen bis zum Anschluss Wassen verlängert.

Dadurch können Verkehrsteilnehmende, die nach Andermatt oder über die Gotthardpassstrasse fahren wollen, die verlängerte Ausfahrt nutzen, anstatt bei der Ausfahrt Wassen die Nationalstrasse zu verlassen.

Die Ausfahrtsspur Göschenen ist heute rund 1.7 Kilometer lang und beginnt auf der halben Strecke zwischen der Einfahrt Wassen und dem Südportal des Naxbergtunnels. Die verlängerte Ausfahrtsspur Göschenen beginnt direkt nach der Einfahrt Wassen und wird somit rund 3 Kilometer lang sein. Die Ausfahrtsverlängerung wird grundsätzlich nur in den Sommermonaten – parallel zur offenen Gotthardpassstrasse betrieben. headtopics.com

Der sichere Betrieb der verlängerten Ausfahrtsspur macht eine Ergänzung der Fahrstreifensignalisation und die Montage von zusätzlichen Verkehrskameras erforderlich. Insgesamt werden fünf neue Signalportale realisiert, bestehende Signalportale werden teilweise verstärkt. Zudem wird die bestehende Signalisation auf dem Abschnitt Wassen bis Göschenen in Fahrtrichtung Süd angepasst und ergänzt.

Die Arbeiten starten am Montag, 30. Oktober 2023, sind witterungsabhängig und dauern bis rund Ende Januar 2024. Die Arbeiten für die Inbetriebsetzung der neuen Anlagen sind bis zur Öffnung des Gotthardpasses im Frühling 2024 vorgesehen. headtopics.com

Für die Hauptarbeiten sind lokal Spurabbauten und damit verbunden Geschwindigkeitsreduktionen erforderlich.

Weiterlesen:

polizeiCH »

Riethüsli: Tierische Party bei der Ausfahrt des Ruckhaldetunnels +++ Stadt streicht Live-Ticker aus dem StadtparlamentNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events. Weiterlesen ⮕

Autofahrer touchiert Fußgänger in KreisverkehrEin Autofahrer touchierte einen Fußgänger, als er die erste Ausfahrt in Richtung Gerliswilstrasse nahm. Weiterlesen ⮕

Verlängerung der Öffnungszeiten für Geschäfte in der Berner InnenstadtAb dem 1. Dezember dürfen die Geschäfte in der Berner Innenstadt samstags bis 18 Uhr geöffnet bleiben. Der Abendverkauf am Donnerstag wird um eine Stunde gekürzt. Das Pilotprojekt soll die Bedürfnisse und Einkaufsgewohnheiten der Kunden untersuchen. Weiterlesen ⮕

«Schandobjekt» an der Zwinglistrasse: Der Stadt sind die Hände gebunden +++ Riethüsli: Tierische Party bei der Ausfahrt des RuckhaldetunnelsNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events. Weiterlesen ⮕

Autofahrer touchiert Fußgänger an KreisverkehrEin Autofahrer touchierte einen Fußgänger, als er die erste Ausfahrt eines Kreisverkehrs befuhr. Der Vorfall ereignete sich an einem Fußgängerstreifen. Weiterlesen ⮕

Konzession für 80 Jahre erteilt: SBB dürfen mit Sihlseewasser weiterhin Strom produzierenNach den Kantonen Zug und Zürich hat auch Schwyz der Verlängerung der Etzelwerk-Konzession um 80 Jahre zugestimmt. Weiterlesen ⮕