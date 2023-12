Verlage verzichten auf Gewinnspiele wegen neuem Geldspielgesetz

Bei der Ausarbeitung des neuen Geldspielgesetzes wollte das Parlament, dass den Verlagen keine Nachteile entstehen. Nun ist genau das geschehen. Kritiker werfen der zuständigen Behörde vor, die Absicht der Politik zu ignorieren.Preise für Rätsel oder Wettbewerbe waren bei vielen Medien beliebt. Mit dem neuen Geldspielgesetz ist das nicht mehr möglich.Seit Anfang Jahr schreibt diese Redaktion sowohl auf der Website als auch in der Zeitung keine Preise für Gewinnspiele mehr aus.

Zuvor konnte das Publikum nach erfolgreichem Lösen eines Kreuzworträtsels zum Beispiel auf einen neuen Haarföhn oder eine Hotelübernachtung hoffen. In diesen Wochen vollzieht das Medienhaus Tamedia, das diese Zeitung herausgibt, diesen Schritt ausserdem bei der «SonntagsZeitung» mit dem beliebten Monatsquiz und dem Magazin «Schweizer Familie». Auch Verlage wie Ringier, wo der «Blick» und der «SonntagsBlick» erscheinen, bieten keine Preise auf ihren Rätselseiten mehr an. Hinter der Abkehr von den Gewinnspielen steht ein Volksentscheid, der schon fünf Jahre alt ist





tagesanzeiger

