Seit dem Freitagabend ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle im Kanton Luzern . Insgesamt wurden fünf Personen teilweise erheblich verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Drei Unfallbeteiligte standen unter Einfluss von Alkohol .Ein Autofahrer fuhr am Sonntag, kurz nach 15.30 Uhr, mit seinem Auto von Baldegg Richtung Hitzkirch. Dabei soll er gemäss Meldung ins Wiesland geraten sein und auch Randsteine touchiert haben.

Der 64-jährige Autofahrer konnte angetroffen werden. Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0,98 mg/l. Der Mann darf bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamtes kein Motorfahrzeug mehr lenken.Am Sonntag, kurz vor 8.45 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Autofahrer auf der Ringstrasse Ost in den Kreisel Schlottermilch und anschliessend in Richtung Surseepark.

Gleichzeitig überquerte ein Fussgänger die Ringstrasse auf dem dortigen Fussgängerstreifen. Der 74-jährige Mann wurde vom Auto erfasst und erlitt beim Unfall erhebliche Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst 144Ein Mann entwendete am frühen Sonntagmorgen, um 6 Uhr, in Wolhusen einen Personenwagen. Im Bereich der Kirchhalde prallte er rechts gegen einen Gartenzaun.

Der 25-jährige Marokkaner musste sich einer Blut- und Urinentnahme unterziehen. Weiter besitzt er keinen gültigen Führerausweis. Beim Unfall entstand einAm frühen Sonntagmorgen, kurz vor 1.30 Uhr, war ein Radfahrer in der Stadt Luzern unterwegs. Beim Bundesplatz kam er zu Fall und verletzte sich beim Sturz. Er wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.Ein Autofahrer bog am Samstag, kurz vor 10.

Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Lieferwagenfahrer und sein Insasse verletzen sich beim Unfall und wurden durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Beim Unfall entstand einPersonen, welche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden

