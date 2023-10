Verkehrsunfall zwischen Personenwagen und Motorradlenker in Chur

Am Freitagabend (27.10.2023), um ca. 16:15 Uhr, ist es in Chur auf der Loëstrasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Motorradlenker gekommen.Eine 49-jährige Personenwagenlenkerin fuhr auf der Lürlibadstrasse und bog links in die Loëstrasse ab, um in Richtung Stadtzentrum zu fahren. Gleichzeitig fuhr ein 39-jähriger Motorradlenker auf der Loëstrasse stadtauswärts.

Dabei überholte der Töfffahrer einen Stadtbus, welcher an der Haltestelle Schulhaus Quader angehalten hatte. Im Kreuzungsbereich der Loë- / Lürlibadstrasse kollidierte die Autolenkerin mit dem Motorradlenker seitlich frontal, so dass dieser zu Fall kam. Er wurde durch die Rettung Chur mit unbestimmten Verletzungen ins Kantonsspital Graubünden überführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

