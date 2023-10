Verkehrsunfall zwischen Personenwagen und Motorrad in Chur

Am Samstagnachmittag (28.10.2023) kurz vor 16 Uhr ist es auf der Grabenstrasse zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad gekommen.Ein 69-jähriger Personenwagenlenker fuhr auf der Gäuggelistrasse Richtung Grabenstrasse. Bei der Einmündung Grabenstrasse beabsichtigte er, links auf diese einzubiegen.

Zur selben Zeit fuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der Grabenstrasse Richtung Obertor. Dabei kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision. Der Motorradlenker wurde mit unbestimmten Verletzungen von der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Chur abgeklärt.

Unfall in Chur: Töfffahrer verletzt sich bei Kollision auf der GrabenstrasseAm Wochenende hat sich beim Postplatz in Chur eine Kollision zwischen einem Töff und einem Auto ereignet. Der genaue Unfallhergang wird noch abgeklärt. Weiterlesen ⮕

Verkehrsunfall zwischen Personenwagen und Motorradlenker in ChurBei einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad lenker in Chur wurde der Motorrad fahrer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Loëstrasse, als die Autofahrerin links abbog und der Motorrad fahrer einen Stadtbus überholte. Weiterlesen ⮕

Stadt Chur GR: Rollerfahrer (39) bei Verkehrsunfall verletztAm Freitagabend (27.10.2023), um ca. 1615 Uhr, ist es in Chur auf der Loëstrasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad lenker gekommen. Weiterlesen ⮕

Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen auf der Forcola-di-Livigno-StrasseZwischen La Motta und der Forcola di Livigno hat sich am Samstagvormittag auf der Forcola-di-Livigno-Strasse eine Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen ereignet. Dabei wurden drei Personen verletzt. Weiterlesen ⮕

Chur GR: 9-jähriger Knabe aus misslicher Lage gerettetAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

Chur GR: 17-jähriger Motorradfahrer erleidet unbestimmte Verletzungen bei UnfallAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕