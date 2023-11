Verkehrsunfall mit Fahrzeugbrand auf der Seedammstrasse

Ein 29-jähriger Mann fuhr kurz vor 16 Uhr von Pfäffikon in Richtung Rapperswil. Dabei bemerkte er den stockenden Kolonnenverkehr zu spät und kollidierte mit dem Auto vor ihm. Dieses wurde dadurch in den vor ihm stehenden Personenwagen geschoben. Nach der Kollision geriet das hinterste Fahrzeug in Brand. Die Polizeipatrouille konnte den Brand im Motorraum bis zum Eintreffen der Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon unter Kontrolle halten und einen Vollbrand des Fahrzeuges verhindern

. Die Seedammstrasse war für die Löscharbeiten und die Fahrzeugbergungen kurzzeitig gesperrt

:

