Verkehrsunfall bei Maiensässsiedlung Ladätsch

Kurz nach 18 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung einer Drittperson, dass sich bei der Maiensässsiedlung Ladätsch ein Verkehrsunfall zugetragen habe. Gemäss ersten Erkenntnissen war der 75-Jährige mit seinem Auto am Nachmittag auf der Ladätschergasse rückwärtsgefahren. Dabei geriet es links vom Feldweg in die abfallende Böschung und prallte an einen Stein.

Dadurch wurde die Fahrzeugfront nach unten gedreht und es fuhr vorwärts die steile Wiese hinunter, bis es mit einem Stall kollidierte. Die Drittperson betreute den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Eine Rega-Crew transportierte den Mann ins Kantonsspital Graubünden nach Chur, wo sich seine Verletzungen als leicht herausstellte

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



polizeiCH / 🏆 29. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ein Neuer schlägt ein, ein Entscheid gibt zu redenDrei Erkenntnisse zum Rückrundenstart in der 2. Liga AFV

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Kriens-Luzern: Ein Comeback, ein Ausfall und ein RücktrittDie Krienser können sich mit einem Sieg in Genf den zweiten Platz sichern. Im Fokus stehen ein Comeback, ein Ausfall und ein Rücktritt.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Arbon TG: Autofahrer (50) bei Kollision mittelschwer verletztBei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in Arbon wurde ein Autofahrer mittelschwer verletzt.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Unfall in Rheinfelden AG: Stoppsignal missachtetAm Ostermontag ereignete sich in Rheinfelden ein Verkehrsunfall.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Ein neuer Präsident soll die Partei einen: Amtsinhaber Dominik Straumann verzichtet, Johannes Sutter springt einDominik Straumann tritt nicht mehr fürs Präsidium der Baselbieter SVP an. Mit Johannes Sutter soll auch der neue Präsident aus dem moderaten Lager kommen.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Irland und die Trainerfrage - Ein grosser Name, ein NationalheldDie Schweiz testet am Dienstag gegen Irland.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »