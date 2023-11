Verkehrsunfall auf der Molliserstrasse

Ein 35-jähriger Mann fuhr mit seiner Fahrzeugkombination auf der Molliserstrasse in Richtung Verzweigung Molliserstrasse/Landstrasse schräg gegenüber dem Restaurant Bären. Beim Einfahren in die Landstrasse übersah er den herannahenden, vortrittsberechtigten Personenwagen. Dadurch kollidierte er mit dem Frontlader seines Traktors mit der rechten Fahrzeugseite des Personenwagens.

Autounfall mit Brand in PfäffikonEin 29-jähriger Mann verursachte einen Autounfall in Pfäffikon, bei dem ein Fahrzeug in Brand geriet.

Ein Mann beabsichtigt, mit seinem Auto von der Tschachenstrasse in Näfels abzufahrenEin 58-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Personenwagen beim Lichtsignal in Näfels von der Tschachenstrasse in Richtung Stichstrasse zu fahren.

«Es muss nicht zwingend ein Mann und eine Frau sein»: Erfolgreiches Gastgeberpaar sucht Nachfolge für VorzeigebetriebErfolgreiches Gastgeberpaar sucht Nachfolge für Vorzeigebetrieb

«Es ist ein Wagnis»: CeDe.ch steigt in den Markt für Musikinstrumente einWährend viele Geschäfte schliessen, geht im Kanton Schwyz ein neuer Player im Markt für Musikinstrumente an den Start. Auch Onlineshops und Musik Hug berichten von einer grossen Nachfrage.

«Ein Muss für Chur»: Bald verwandelt sich die Quaderwiese wieder in ein EisfeldHockeyspielen oder gemütlich Schlittschuhfahren mitten in Chur. Das Quadereisfeld feiert nach der einjährigen Pause sein Comeback.

