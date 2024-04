Verkehrsunfall auf der Hauptstrasse in Murgenthal

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend, 02. April 2024, kurz nach 19:00 Uhr, kam es in auf der Hauptstrasse in Murgenthal. Ein Chauffeur fuhr mit seinem Lastwagen von Rothrist in Richtung Murgenthal. Gleichzeitig überholte in entgegenkommender Richtung ein grauer Personenwagen einen Lastwagen. Der korrekt fahrende Lastwagen musste aufgrund des Überholmanövers ins Wiesland ausweichen und kollidierte dabei frontal mit einem Kandelaber. Verletzt wurde dabei niemand.

Am Lastwagen sowie dem Kandelaber entstand Sachschaden. Der überholende Personenwagen fuhr ohne Anzuhalten weiter. Es dürfte sich dabei um einen grauen VW Golf handeln. Die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen au

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



polizeiCH / 🏆 29. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Murgenthal AG: Lastwagen kollidiert beim Ausweichen mit KandelaberAm Dienstag kam ein Lastwagen in Murgenthal von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Kandelaber.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Ein Neuer schlägt ein, ein Entscheid gibt zu redenDrei Erkenntnisse zum Rückrundenstart in der 2. Liga AFV

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Kriens-Luzern: Ein Comeback, ein Ausfall und ein RücktrittDie Krienser können sich mit einem Sieg in Genf den zweiten Platz sichern. Im Fokus stehen ein Comeback, ein Ausfall und ein Rücktritt.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Murgenthal: Polizei sucht Auto, das waghalsig überholt hat ++ Oberentfelden: 69-Jährige wird vermisstIm Blaulicht-Ticker halten wir Sie mit den wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Aargau auf dem Laufenden. Klicken Sie in den einzelnen Meldungen auf den Link, um mehr zu erfahren.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Arbon TG: Autofahrer (50) bei Kollision mittelschwer verletztBei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in Arbon wurde ein Autofahrer mittelschwer verletzt.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Unfall in Rheinfelden AG: Stoppsignal missachtetAm Ostermontag ereignete sich in Rheinfelden ein Verkehrsunfall.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »