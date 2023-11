Verkehrsunfall auf der Autobahn A14

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend (4. November 2023), um 17:45 Uhr, auf der Autobahn A14, zwischen Walterswil und der Ausfahrt Baar. Ein 19-jähriger Fahrzeuglenker hat auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, worauf das Auto auf der rechten Seite in die Leitplanke prallte. Anschliessend schlitterte das Fahrzeug über die ganze Fahrbahn und prallte auf der linken Seite ebenfalls in die Leiteinrichtung.

Schliesslich kam das Auto auf dem Überholstreifen zum Stillstand. Der 19-jährige Unfallverursacher wie auch seine 20-jährige Beifahrerin wurden zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden. Zudem wurde auch die Leiteinrichtung auf einer Länge von mehreren Metern beschädigt

