Verkehrsinitiative rechtlich ungültig?: Tempo-30-Gegner und Baselbieter Regierung im Clinch

Hingegen sei der Initiativtext, wie es in der Mitteilung heisst, auch nicht mit dem Strassenverkehrs- und Umweltschutzrecht des Bundes vereinbar. Für das Initiativkomitee, zu dem unter anderem FDP-Landrat Martin Dätwyler, Alt-Landrat Felix Keller (die Mitte) oder SVP-Nationalrat Thomas de Courten gehören: frustrierend. Zugleich sind die Tempo-30-Gegner wegen des Beschlusses nicht völlig überrascht.

Die Verkehrsinitiative verlangt indes, dass Tempo 30 auf den Hauptstrassen nur nach einer Urnenabstimmung in der betroffenen Gemeinde eingeführt werden darf. Ausserdem sollen andere Lärmschutzmassnahmen wie der Einbau eines Flüsterbelags geprüft werden.

Hintergrund der angestrebten Gesetzesänderung ist ein Beschluss des Baselbieter Regierungsrats, wonach die Sicherheitsdirektion Gesuche der Gemeinden für Tempo 30 auf Hauptstrassen behandeln kann. Nötig dafür sind lediglich ein Gemeinderatsbeschluss und eine dazugehörige Begründung.

Im Januar überwies der Landrat dann eine Motion der Freisinnigen, die verlangt, dass die Regierung die Grundlage dafür schaffen muss, die Einführung von Tempo 30 auf Kantonsstrassen in jedem Fall auf einen Volksentscheid abzustützen.Nun möchte der Regierungsrat diesen Vorstoss vom Landrat abschreiben lassen, wie er im Communiqué vom Mittwoch ebenfalls mitteilt. Die Kritik an Tempo 30 auf Hauptstrassen ist jedoch weiterhin gross.

