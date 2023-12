Verkehrsbehinderungen über Weihnachtsfeiertage und Jahreswechsel erwartet

Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel muss wegen des Ferienreiseverkehrs insbesondere auf den Routen in die Wintersportorte mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus gerechnet werden. Auf YouTube stossen Nutzer immer wieder auf Werbevideos für Trading-Plattformen, in denen häufig prominente Persönlichkeiten von kleinen Einsätzen und enormen Gewinnen berichten. Diese Videos werden mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) hinsichtlich Bild und Ton manipuliert.

Durch die hohe Bekanntheit der Person will sich die Trading-Plattform falsche Glaubwürdigkeit und Vertrauen erschleichen. In Zeiten allgemein unsicherer Wirtschafts- und Börsenlage ist es schwierig geworden, erworbenes Vermögen zu sichern, geschweige denn zu vermehren. Viele Anleger/innen suchen deshalb verstärkt nach stabilen (z. B. Gold, Immobilien) und neuartigen Anlageformen, die auch in Krisenzeiten hohe Rendite versprechen, wie z. B. Kryptowährunge





Sturmtief „Ciaran“ verursacht erhebliche Schäden in der LandwirtschaftDas Sturmtief „Ciaran“ hat in der Bretagne erhebliche Schäden in der Landwirtschaft verursacht. Bäume, Strommasten und Dächer wurden beschädigt. Produktionsanlagen des Gartenbaus, wie Folientunnel, wurden zerstört. Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle beeinträchtigten die Veredlungswirtschaft und die Milchbauern. Die Rohmilcherfassung wurde durch ein Fahrverbot für Lastkraftwagen behindert. Transportwege waren blockiert und es gab Schwierigkeiten bei Tier- und Futtertransporten.

39-jähriger Mann wegen Sextortion verhaftetDie Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich haben einen 39-jährigen Mann verhaftet, der im Zusammenhang mit einem Fall von Sextortion steht. Der Mann soll Minderjährige zur Herstellung von sexuellem Bildmaterial genötigt haben.

Wetter Schweiz: Bund erhöht Gefahrenstufe wegen StarkregenDer Winter hält langsam Einzug in der Schweiz. Alles zum Wetter erfährst du hier.

Sohn einer bekannten Professorin erneut wegen Vergewaltigung angeklagtSchon als Jugendlicher wurde er wegen Vergewaltigung in einem Heim platziert. Nun ist der Sohn einer bekannten Professorin erneut angeklagt. Er soll 2022 unter anderem seine Freundin verprügelt und vergewaltigt haben.

EU-Kommission rügt Malta wegen fehlender Regelung der Arbeitszeit im Binnenschifffahrts-SektorDie Europäische Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Malta eingeleitet, da es das Land versäumt hat, eine Richtlinie zur Regelung der Arbeitszeit im Binnenschifffahrts-Transportsektor umzusetzen. Zusammen mit Griechenland und Zypern erhielt Malta ein förmliches Aufforderungsschreiben, die Richtlinie über die Arbeitszeit im Binnenschifffahrts-Transport umzusetzen.

Mehr Jobs beim Kanton?: Grosse Sorge wegen Baselbieter StaatswachstumBaselland plant, auf den Verwaltungen weitere Stellen zu schaffen. Die FDP ist skeptisch, die SP widerspricht.

