"Verità irriverenti": In seinem neuen Buch – dessen Titel man mit"Unverblümte Wahrheiten" übersetzen könnte – schreibt der ehemalige Schweizer Politiker, Richter und Ermittler über persönliche Schicksalsschläge bis hin zu Reflexionen über die politischen und wirtschaftlichen Krisen und die Kriege, welche die Schweiz und die Welt erschütterten.

Für den ehemaligen Tessiner Ermittler und Politiker ist sein Buch nicht so sehr eine Bestandsaufnahme, sondern"eine Reflexion, die ich zunächst für mich selbst machen wollte". Denn"in der Politik rennt man von einem Termin zum anderen und ich habe den Eindruck, dass es immer weniger Gelegenheit zum Nachdenken gibt," sagt er im italienischsprachigen Schweizer Radio und Fernsehen RSI."Ich habe den Drang verspürt, jetzt zu schreiben auch weil ich mich einer Herausforderung stellen muss: Einem inneren Feind, gegen den die Chancen, zu gewinnen, praktisch gleich Null sind." Damit meint Dick Marty das Alter, wird er doch im nächsten Januar 79 Jahre alt

:

SRFNEWS: Reichsbürger: Königreich Deutschland will in die Schweiz kommenDas «Königreich Deutschland» will mithilfe von Schweiz ern sein alternatives Finanzsystem ausbauen. Die Staatsverweigerer übten kürzlich ihren Auftakt mitten in Basel.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

20MİN: Hochwasser in der Schweiz: Arve trifft auf RhoneIn den vergangenen Tagen gab es in der Schweiz viel Regen und Hochwasser. Die Arve erreichte einen Abflussrekord und traf auf die Rhone.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

BAZONLİNE: Macron zu Staatsbesuch in der SchweizEmmanuel Macron und seine Frau Brigitte sind zu einem Staatsbesuch in der Schweiz eingetroffen. Macron respektiert die Schweiz er Neutralität, hofft aber auf verstärkte Verteidigungskooperation mit der Nato.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen »

BLİCK_SPORT: EM-Qualifikation: Israel – Schweiz in der Kathedrale der KorruptionIsrael gegen die Schweiz wird in einem kuriosen Kaff namens Felcsut ausgetragen, der Heimat von Viktor Orban. Ungarns Ministerpräsident hat sich dort – trotz anhaltender Armut im Land – eine traumhafte Fussballwelt geschaffen. Grössenwahn mit fragwürdigen Geldflüssen.

Herkunft: Blick_Sport | Weiterlesen »

FİNEWS_CH: Beat Wittmann: «Was die Schweiz für die UBS tun muss»«Es ist höchste Zeit, dass die Schweiz Mut zeigt und Strukturreformen insbesondere im Bankensektor in Angriff nimmt», schreibt der Finanzexperte Beat Wittmann. Die heutigen Missstände und Verluste seien zu einem grossen Teil das Ergebnis der Abschottung der Schweiz seit den ...

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen »

SRFNEWS: Sturm «Frederico» bringt erneut Hudelwetter in die SchweizDas Sturmtief Frederico verlagert sich via Frankreich nach Deutschland und zieht ostwärts weiter. Auch in der Schweiz werden starke Sturmböen erwartet – die bisher heftigsten in diesem Herbst.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »