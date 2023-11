Verified USD Foundation kündigt Einführung von USDV an

Die Verified USD Foundation hat den Start von USDV bekannt gegeben - einer revolutionären Stablecoin, der transparent an tokenisierte US-Schatzanleihen gebunden ist. Die Stiftung wird sich für ein gerechtes Ökosystementwicklungsmodell einsetzen, um eine integrative Gemeinschaft von Mitwirkenden zu fördern. Etablierte Branchenakteure wie Bitget, Curve, Matrixport und Stargate gehören zu USDVs 23 Gründungsmitgliedern bei der Einführung.

Die Verified USD Foundation hat die Einführung von Verified USD (USDV) angekündigt, einer durch die Community gesteuerten Stablecoin, die vollständig durch die beispiellose On-Chain-Transparenz und Stabilität eines Bündels tokenisierter US- Schatzanleihen (T-Bills) unterstützt wird. Ein nativer Omnichain-Stablecoin, der mit dem ERC-20-Standard kompatibel ist. Jeder USDV ist an den Gegenwert von 1 US-Dollar gebunden. Die zugrunde liegende Reserve von USDV in Form tokenisierter realer Vermögenswerte (RWA) stellt eine überzeugende Alternative zu herkömmlichen Stablecoins dar

:

SWİSSITMAGAZİNE: OpenAI fordert mehr Geld für die Entwicklung einer Artificial General IntelligenceFür die Entwicklung einer Artificial General Intelligence, die der menschlichen Intelligenz gleichkommen soll, braucht OpenAI viel mehr Geld - von Microsoft und anderen Investoren.

Herkunft: SwissITMagazine | Weiterlesen »

BAZONLİNE: Probleme beim Zugang zu einem Gebäude aufgrund einer BaustelleZurzeit haben es Bewohnende einer Liegenschaft in Binningen nicht leicht, das Gebäude zu betreten oder zu verlassen. Grund dafür ist die grosse Baustelle im Zusammenhang mit dem Doppelspurausbau «Spiesshöfli». Nun werden Vorwürfe an den Kanton laut.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Vom Tellerwäscher zum Millionär: Werner Krebs und der amerikanische TraumWerner Krebs (72) hat den amerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär gleich zweimal realisiert. Nach einer schwierigen Kindheit und einer gescheiterten Ehe reiste er 1985 praktisch mittellos in die USA und eröffnete dort ein Fitnesscenter. Seine Fitnesscenter-Kette machte zur besten Zeit mehr als 200 Millionen Franken Umsatz pro Jahr.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

WOCHENZEİTUNG: Durch den Monat mit Uschi Waser (Teil 2): Hat Bundesrätin Keller-Sutter geantwortet?Kommt da irgendwann noch eine Antwort von Karin Keller-Sutter (efd_dff)? Uschi Waser, ehemaliges «Kind der Landstrasse», über eine «unbürokratische Rente für seelische Schrotthüfeli», die den Opfern von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen zustehen sollte.

Herkunft: Wochenzeitung | Weiterlesen »

REPUBLİKMAGAZİN: Klimakrise und Literatur: Die Schwierigkeiten beim Erzählen der ökologischen KrisenWas haben Romane und Gedichte beizutragen, wenn es um die ökologischen Herausforderungen der Gegenwart geht? Auftakt zu einer neuen Serie über Klimakrise und Literatur.

Herkunft: RepublikMagazin | Weiterlesen »

PRESSEPORTAL_CH: Coronavirus zirkuliert vermehrt und führt zu gehäuften Covid-19-ErkrankungenVaduz (ots) - Erwartungsgemäss kommt es auch dieses Jahr zu Beginn der kalten Jahreszeit zu einer Zunahme von Erkältungskrankheiten mit Fieber, Halsschmerzen, Husten,...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »