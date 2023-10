Verheiratet statt verhaftet. Über Funkspruch wurde eine Polizistin im österreichischen Wels am Mittwoch in den Burggarten geschickt. «Es geht um eine unangemeldete Versammlung», hiess es von der Zentrale. Zudem wurde ihr geraten, einen ganz bestimmten Weg in den Park zu nehmen, wie «Heute» berichtet.

Verena sagte sofort «Ja!» Als die Beamtin dann zum angeblichen Einsatzort kam, erlebte Verena die Überraschung ihres Lebens: Ihre Kollegen standen Spalier, die Polizeimusik spielte den romantischen Song «Somethin’ Stupid» (bekannt in der Version von Frank Sinatra und Robbie Williams ).Am Ende wartete dann auch kein Verbrecher, sondern ihr Verlobter Harald, der auf die Knie fiel und ihr einen Antrag machte. Ein 55-Sekunden-Video davon postete die Polizei auf Facebook.

