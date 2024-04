Vergoldeter Staatsfunk: Hohe Gehälter bei Öffentlich-Rechtlichen in Österreich

Vergoldeter Staatsfunk: In Österreich verdienen 62 Mitarbeiter der Öffentlich-Rechtlichen mehr als 170.000 Euro. Geht’s noch? Die WW hat dieses Fass nun aufgemacht. Nun soll sie die Gehälter aller ÖR Anstalten, die durch Gebühren oder Steuern finanziert werden, im deutschen Sprachraum publizieren. Dann hat man mal einen breiten Vergleich. Nehme an, dass Österreich da nicht annähernd führend ist. Es gibt leider außerhalb zB des ORF horrende Gehälter in polit-/interessens-PR Funktionen.

Man sollte diese Leute nicht mit gewöhnlichen produzierenden Menschen vergleichen, das verstellt den Blick. Diese hohen Gehälter sind absolut unmoralisch, da sie in keinem Verhältnis zur erbrachten Leistung stehen. Ähnlich geht es in dt. Landen zu. Wenn nur regierungsfreundliche Sendungen entstehen, geht der eigentliche Auftrag unabhängig zu informieren, total verloren. Lügen, im Auftrag der Regierung, sind dann Tor und Tür geöffnet

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Weltwoche / 🏆 3. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach Hochzeitsdesaster: Gina-Lisa Lohfink macht Beziehung öffentlichReality-Bekanntheit Gina-Lisa Lohfink hat sich öffentlich zu ihrer Beziehung bekannt. Es gehe «schon länger», so die 37-Jährige, viel mehr ist nicht bekannt.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Social-Media-Analyse in Terrorabwehr völkerrechtlich in GraubereichDie Analyse von sozialen Netzwerken im Kampf gegen Terrorismus bewegt sich in einem rechtlichen Graubereich.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

SVP Aargau distanziert sich nach Kritik von ExtremismusDie SVP Aargau distanziert sich öffentlich von rechtsextremen Positionen und bekräftigt ihre Verpflichtung zur Demokratie.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Wieder Gruppenvergewaltigung in Österreich: In Salzburg sollen neun jugendliche Migranten über zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren hergefallen seinÖsterreich kommt nicht zur Ruhe. Nachdem erst vor Kurzem die Gruppenvergewaltigung einer 12-Jährigen in Wien schockierte, wird nun der nächste Fall eines gemeinschaftlich begangenen sexuellen Missbrauchs durch eine Jugendgruppe in Österreich öffentlich.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

EuroDreams: Hauptgewinn und 2. Gewinnrang in Österreich geknackt!Alle (ots) - Die richtige Zahlenkombination 13, 15, 23, 31, 35, 39 sowie die Traumzahl 1 wurden heute Abend in Österreich getippt. Die glückliche Gewinnerin oder der...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

«Tatort»: Wiener Duo auf der Suche nach der verlorenen ZeitDie Folge «Dein Verlust» aus Österreich feiert das 25-Jahr-Jubiläum von Ermittler Eisner: sehenswert sensibel.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »