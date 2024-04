Der Vergleich von Konservierender Landwirtschaft und ganzflächiger Bodenbearbeitung offenbart deren jeweilige Wirkung . Die Verantwortlichen der HAFL erläuterten den Stand der Vergleich sflächen Ende März.Wegen eines späten Saatzeitpunkts konnte sich die Gründüngung nicht rasch genug entwickeln und das Unkraut hat überhandgenommen. Nach Direktsaat liegen noch Strohreste zwischen dem Raps.

Es ist geplant, den Ausfallraps dank Drohnenbildern gezielt mit der Feldspritze zu bekämpfen. … auf der anderen ist die Bodenoberfläche krümelig. Dieser Weizen wächst dank guter Vorkultur prächtig. Die Dauerbeobachtungsfläche Oberacker in Zollikofen BE besteht seit genau 30 Jahren. In einer sechsjährigen Fruchtfolge werden auf sechs Parzellen die Wirkungen der Konservierenden Landwirtschaft mit jener einer ganzflächigen Bodenbearbeitung verglichen. Räumlich und zeitlich folgen so Winterweizen, Zuckerrüben, Winterweizen, Winterraps, Körnermais und Soja aufeinander.

«Irgendwann steht jeder an, der mit Bodenfräse und Rottelenker arbeitet. Wenn man besser werden will, muss man mit einer bodenschonenderen und aeroben Methode weiterarbeiten», sagt Fredy Abächerli. Rottelenker hätten ihre Berechtigung, aber für den Aufbau von wertvollem Dauerhumus brauche es aerob fermentierten Kompost.Der chemische Zustand des Untergrunds ist ebenso wichtig wie der physikalische.

Neues hat oft dann Bestand, wenn es von Altem inspiriert wird. Der Erfinder Konrad von Meyenburg liess sich von Maulwürfen inspirieren und entwickelte ein schonendes Verfahren zur Bodenbearbeitung.Die Mitglieder von Swiss No-Till haben immer wieder mit Anfeindungen zu kämpfen, doch die Wissenschaft spricht für ihren Ansatz. Sowohl hinsichtlich Boden als auch Wasser.Ein Unkraut auf der Weide war für Beat Bergmann der Einstieg in die Regenerative Landwirtschaft.

Vergleich Konservierende Landwirtschaft Bodenbearbeitung HAFL Stand Wirkung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BauernZeitung1 / 🏆 5. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vergleich statt Prozess: Mann stirbt bei Unfall mit Tesla – jetzt kommt es zum VergleichVor sechs Jahren steuerte Teslas «Autopilot»-System einen Wagen in Kalifornien gegen einen Betonpoller. Der Fahrer starb. Nun geht Tesla kurz vor dem erwarteten Prozessbeginn einen Vergleich ein.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Digitalisierung der Landwirtschaft im Kanton FreiburgDer Kanton Freiburg fördert die Digitalisierung der Landwirtschaft durch innovative Projekte. Mit der Initiative 'Fribourg Agri&Food' sollen nachhaltige Entwicklungen im Agrar- und Lebensmittelsektor vorangetrieben werden.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Alles Gute kommt von oben – Drohnen in der LandwirtschaftDie Landwirtschaft hat sich in den Jahren massiv verändert, und eine Technologie, die dabei eine zentrale Rolle spielt, sind Drohnen.

Herkunft: hanfmagazin - 🏆 31. / 55 Weiterlesen »

Biodiversität und Landwirtschaft – Ein BalanceaktBei der jüngsten Tagung von Pro Agricultura Seeland in Ins stand die Frage im Mittelpunkt, wie sich Ernährungssicherheit und der Erhalt der Biodiversität vereinbaren lassen. Die Veranstaltung offenbarte deutlich die breite Palette an Meinungen zu diesem komplexen Thema.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Eine diversifizierte Landwirtschaft hat (fast) nur VorteileEine diversifizierte Landwirtschaft bringt soziale und ökologische Vorteile, während gleichzeitig nur wenige Nachteile auftreten. Das ist das Ergebnis einer weltweiten Untersuchung von 2’655 Bauernbetrieben. Die in der Zeitschrift „Science“ veröffentlichte Untersuchung empfiehlt, stärkere Anreize für entsprechende Massnahmen zu schaffen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Klima, Weinbau und Landwirtschaft: «Ich habe keine Angst vor dem Klimawandel»Ferdinand Fürst zu Castell-Castell führt in 26. Generation die Familienbetriebe: eine Bank, ein Weingut, Landwirtschaft und Forst. Warum er trotz Krisen gelassen in die Zukunft schaut.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »