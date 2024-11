Vergiftete Kinder und tote Fische: Die Schattenseiten der Schweizer Industrialisierung

Vergiftete Kinder und tote Fische: Ein neues Buch beleuchtet die dunkle Seite der Schweizer Industrialisierung

Wie auch? Die Familie lebte in jener Zeit, in der die Chemie überhaupt erst ihren Aufschwung erlebte, neue Wirtschaftszweige begründete und dafür gefeiert wurde. Chemiker tüftelten in Fabriklabors und brachten neue synthetische Stoffe hervor. Stoffe, welche das Hanf- oder Flachsgarn, Wolle, Seide oder Baumwolle indigoblau, violett oder fuchsrot leuchten liess. Doch diese Farben hatten auch eine dunkle Seite - sie enthielten Arsen.

1880 schlug ein Fischer Alarm: Im Rhein würden schon bald keine Fische mehr leben. Da er sich auch an den Bundesrat wandte, suchten die Behörden in Folge einen Experten für die Gewässerverschmutzung. Ein Jobprofil, das es bislang nicht gab. Casimir Nienhaus-Meinau, ein Basler Apotheker, übernahm die Herkulesaufgabe, die Fabrikabfälle hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit einzuschätzen.

Theoretisch habe bereits im 19. Jahrhundert gegolten: «Der Staat sollte die Gesundheit der Menschen schützen, wenn sie unmittelbar gefährdet war. Ansonsten sollte der Staat die Wirtschaft gewähren lassen», schreibt Historikerin Aufdermauer. Doch in der Realität mussten die Behörden abwägen und waren mit unterschiedlichen Interessen konfrontiert.

Industrialisierung Umweltverschmutzung Gesundheitsrisiken Farbstoffindustrie Basel

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tagblatt_ch / 🏆 32. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vergiftete Kinder und tote Fische: Ein neues Buch beleuchtet die dunkle Seite der Schweizer IndustrialisierungDer Preis für den wirtschaftlichen Aufschwung in der Schweiz war gross, ist aber kaum bekannt. Eine Historikerin zeigt nun diese Schattenseite auf.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Die Schattenseite der Schweizer Industrialisierung: Wie Arsen die Landschaft und Menschen vergifteteEin neues Buch beleuchtet die ungeklärte Geschichte der giftigen Folgen der Farbstoffherstellung in der Schweiz im 19. Jahrhundert.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Vergiftete Schweiz: Die Schattenseite der IndustrialisierungEin neues Buch beleuchtet die gesundheitlichen und ökologischen Folgen der deutschen Industrialisierung im 19. Jahrhundert.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Welttag der Industrialisierung Afrikas (AID) 2024: Shanghai Electric fördert die Industrialisierung...Djibouti City, Dschibuti (ots/PRNewswire) - Siebzehn Jahre intensiver Einsatz für Stromübertragungs- und -verteilungsprojekte auf dem ganzen Kontinent erinnert an das...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Buch übers Weben: Von Handwerk, Kunst und IndustrialisierungIm Buch «Alle Fäden in der Hand» werden 14 Weberinnen und Weber vorgestellt. Etwa die Emmentalerin Therese Oppliger und Ursula Zettler aus Schwarzenburg.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Vergiftete Erde geerbt: Kanton spricht Millionenkredit für Dekontamination auf Areal von ehemaliger VerzinkereiIn Mettauertal ist ein Grundstück seit Jahrzehnten mit Schadstoffen belastet. Grund: ein Betrieb, der dort in den 1960er-Jahren Bäder mit Chemikalien nicht fachgerecht entsorgte. Weil nach dem Tod der letzten Privatbesitzerin niemand das Land wollte, fiel es dem Kanton zu.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »