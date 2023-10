Verein Altdorfer Wuchämärcht erhält Urner Umweltpreis

Der 2021 neu lancierte Urner Umweltpreis zeichnet alle zwei Jahre innovative, nachhaltige und klimaschonende Projekte aus dem Kanton Uri aus. Diese Projekte haben eine Vorbildfunktion und sollen auch andere motivieren, sich mit Freude für unsere Umwelt einzusetzen. Der Umweltpreis ist mit 3'000 Franken dotiert.

Der diesjährige Urner Umweltpreis geht an den Verein Altdorfer Wuchämärcht. Seit 1994 führt dieser Verein übers ganze Jahr jeweils Samstag-Vormittag einen Wochenmarkt auf dem Unterlehn in Altdorf durch. Rund 10 Marktfahrende bieten am Wochenmarkt ihre meist selbst hergestellten Produkte an.

Das Sortiment reicht über Gemüse, Brot, Käse, weitere Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Sprossen und Microgreens, sowie Eingemachtes wie Sirup, Konfitüre, Gewürze. Auch Blumen, Kräuter-Salben, textile Produkte und Öl-Kerzen sind auf dem Wochenmarkt erhältlich headtopics.com

Überzeugt durch Nachhaltigkeit Der Verein Altdorfer Wuchämärcht überzeugte die Preis-Jury durch seine ausgesprochene Nachhaltigkeit. «Auf dem Wochenmarkt werden hochwertige, einheimische und saisonale Produkte angeboten». sagt Regierungsrat Christian Arnold, der Vorsteher der Gesundheits-, Sozial und Umweltdirektion. Er hat in der siebenköpfigen Jury den Vorsitz.

Diese Jury besteht aus Vertreterinnen und Vertreter des Urner Gemeindeverbands, der Korporation Uri, der Wirtschaft, der Umweltorganisationen und der Landwirtschaft. «Die Herstellung der Produkte ist transparent und genügt hohen ökologischen Ansprüchen, die Transportwege sind kurz und vom Produkt bis zur Verwertung ist der Kreislauf übersichtlich und weist kaum Verluste auf», so Arnold. headtopics.com

Sozialer Treffpunkt Der Wochenmarkt auf dem Unterlehn wurde auch zu einem Treffpunkt für die Bevölkerung und nimmt somit einen wichtigen Platz im Altdorfer Dorfleben ein. «Der direkte Kontakt mit den Kunden ist für uns sehr wichtig», sagt Anita Imhof, die Präsidentin des Vereins. «Die Marktfahrenden erwirtschaften einen beträchtlichen Teil ihres Einkommens auf dem Wochenmarkt», ergänzt Anita Imhof.

