Verdächtiger Mann festgenommen - Grosse Menge gestohlener Ware entdeckt

In Schönenwerd ist Mitte Oktober 2023 ein Mann durch sein verdächtiges Verhalten aufgefallen. Dies wurde umgehend der Polizei gemeldet. Bei der darauffolgenden Kontrolle vor Ort konnte die Kantonspolizei Solothurn eine grosse Menge mutmasslich aus Läden gestohlener Ware feststellen. Der Tatverdächtige befand sich nicht mehr vor Ort, konnte aber später angehalten und festgenommen werden.

Der 34-jährige Bulgare befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft inzwischen in Untersuchungshaft. Das aufgefundene Deliktsgut hat einen Wert von mehreren Tausend Franken. Weitere Abklärungen und Ermittlungen zum mutmasslichen Deliktsgut sowie zu möglichen Mittätern sind im Gange und werden durch die Kantonspolizei Solothurn sowie die Staatsanwaltschaft geführt.

