Verdächtiger Bulgare in Untersuchungshaft wegen Ladendiebstählen

Der Verdächtige soll für Ladendiebstähle im grossen Stil verantwortlich sein.verdächtiges VerhaltenDer 34-jährige Bulgare befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft inzwischen in Untersuchungshaft. Das aufgefundene Deliktsgut hat einen Wert von mehreren Tausend Franken.

Weitere Abklärungen und Ermittlungen zum mutmasslichen Deliktsgut sowie zu möglichen Mittätern sind im Gange und werden durch die Kantonspolizei Solothurn sowie die Staatsanwaltschaft geführt.

