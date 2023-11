Verbindungen zu Rechtsextremen - Winterthurer SVP-Präsidentin Wegelin tritt zurück

Fehlende Distanzierung von «Junger Tat»Der «SonntagsBlick» hatte Ende September publik gemacht, dass Wegelin zwei vorbestrafte Aktivisten der rechtsextremen «Jungen Tat» für ihren, letztlich erfolglosen, Nationalratswahlkampf in den sozialen Medien engagierte. Der Hauseigentümerverband Winterthur zog daraufhin seine Unterstützung zurück und rief Wegelin dazu auf, sich von der «Jungen Tat» zu distanzieren.

Dies tat sie jedoch nicht. Sie wolle sich von niemandem vorschreiben lassen, mit wem sie zusammenarbeite, betonte sie in einem Video. In Interviews sagte Wegelin, sie habe zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe noch nie von der Gruppierung «Junge Tat» gehört. Die beiden jungen Männer seien ihr sympathisch gewesen und es habe Gemeinsamkeiten gegeben. In diesem Zusammenhang erwähnte sie die Corona-Pandemie und die Massnahmen des Bundes dagegen.

03:31 Video Archiv: Wegelin lässt Amt wegen Verbindung zu «Junger Tat» ruhen Aus Schweiz aktuell vom 02.10.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 31 Sekunden.

