Veränderte Marktdynamik erfordert einen anderen Ansatz

In den vergangenen zwei Jahren sind die Renditen festverzinslicher Anlagen um ein Vielfaches gestiegen. Die Renditen von Kern-Staatsanleihen haben das negative Terrain verlassen, jene von Schwellenländeranleihen haben sich verdoppelt (von 4,5 Prozent auf beinahe 9 Prozent) und jene europäischer High-Yield-Indizes von 2,3 Prozent auf über 7 Prozent verdreifacht.

Bei Merger-Arbitrage-Strategien wird meistens ein diversifiziertes Portfolio aus 50 bis 60 Positionen in Unternehmen aufgebaut, die alle an einer M&A-Transaktion beteiligt sind. Dieses Portfolio unterliegt vor allem einem individuellen Risiko – statt einem Marktrisiko ist es dem Risiko ausgesetzt, dass die M&A-Transaktion scheitert.

Nur zu Illustrationszwecken. Der HFRI Merger Arbitrage Index wird stellvertretend für das Merger-Arbitrage-Universum herangezogen. Quellen: Carmignac, Bloomberg, Stand: 30.06.2023 (Grafik klicken für grosse Ansicht).Bei steigenden Zinsen sind Merger-Arbitrage-Strategien besonders gut geeignet. headtopics.com

Nur zu Illustrationszwecken. Der HFRI Merger Arbitrage Index wird stellvertretend für das Merger-Arbitrage-Universum herangezogen. Quelle: Carmignac, Bloomberg. Daten mit Stand vom 30.06.2023 (Grafik klicken für grosse Ansicht).Bei Carmignac wird unser Angebot an alternativen Anlagen seit Jahren ausgebaut und wir verwalten zurzeit circa zwei Milliarden Euro in dieser Anlageklasse.

Es wurden zwei Merger-Arbitrage-Fonds aufgelegt: Carmignac Portfolio Merger Arbitrage, mit einem defensiveren Profil und einer erwarteten Volatilität von 2 bis 4 Prozent, und Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus mit einem dynamischeren Profil und einer erwarteten Volatilität von 5 bis 7 Prozent. Diese Fonds zielen darauf ab, von M&A-Transaktionen in grossen Industrieländern zu profitieren. headtopics.com

Schicksalsschlag mit Hirntumor und Hirnblutung veränderte das Leben – dank «Happy Day» erhält die Familie neue HoffnungInnerhalb von zwei Wochen wurde das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses einer Rottenschwiler Familie komplett umgebaut. Möglich machte dies die SRF-Sendung «Happy Day». Auch die Bremgarter Innenausbaufirma Hüsser war Teil dieses Projektes. Weiterlesen ⮕

Schicksalsschlag mit Hirntumor und Hirnblutung veränderte das Leben – dank «Happy Day» erhält Familie neue HoffnungInnerhalb von zwei Wochen wurde das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses einer Rottenschwiler Familie komplett umgebaut. Möglich machte dies die SRF-Sendung «Happy Day». Auch die Bremgarter Innenausbaufirma Hüsser war Teil dieses Projektes. Weiterlesen ⮕

Schicksalsschlag mit Hirntumor und Hirnblutung veränderte das Leben – dank «Happy Day» erhält Familie neue HoffnungInnerhalb von zwei Wochen wurde das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses einer Rottenschwiler Familie komplett umgebaut. Möglich machte dies die SRF-Sendung «Happy Day». Auch die Bremgarter Innenausbaufirma Hüsser war Teil dieses Projektes. Weiterlesen ⮕

30 Jahre nach dem Mord an Pasquale BrumannEin Mord, der die Schweiz erschütterte und den Strafvollzug veränderte. Weiterlesen ⮕

Mindestens 45 Tote bei Explosion in kasachischem KohlebergwerkIn der zentralasiatischen Republik Kasachstan sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Nach einer verheerenden Explosion im Kohlebergbauschacht Kostenko im Gebiet der Industriestadt Karaganda werde zudem noch ein vermisster Bergmann gesucht, teilte der kasachische In der Grube war es am Samstagmorgen zu einer Methangasexplosion gekommen, als sich mehr als 250 Bergleute unter Tage aufhielten, wie der Betreiber Arcelormittal am Samstag mitteilte. Für Sonntag hat Präsident Kassym-Schomart Tokajew einen landesweiten Trauertag ausgerufen. Etwa 20 Verletzte mussten nach dem Minenunglück im Krankenhaus behandelt werden, hiess es. Retter hatten nach eigenen Angaben nur wenig Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Die Druckwelle durch die Explosion habe sich über zwei Kilometer in den Gängen des Schachts ausgebreitet, sagte der Vizechef des staatlichen Rettungsdienstes, Gennadi Silinski. Es sei auch schwierig, die Toten zu identifizieren.Die kasachischen Behörden warfen dem internationalen Stahlkonzern Arcelormittal angesichts der neuen Katastrophe schwere Versäumnisse vor. Die Sicherheit der Arbeiter sei nicht gewährleistet worden. Präsident Tokajew reiste zu dem Unglücksort und sprach den Angehörigen der Toten bei einer Versammlung sein Beileid aus. Er sicherte den Hinterbliebenen finanzielle Hilfe zu. Zugleich wies Tokajew an, die Partnerschaft mit den Investoren zu beenden Weiterlesen ⮕

Final der Rugby-WM: Dank Strafen und einer Roten Karte: Südafrika ist WeltmeisterMit dem 12:11-Sieg über Neuseeland gewinnen die Springboks aus Südafrika ihren vierten WM-Titel. Sie sind jetzt alleiniger Rekordhalter. Weiterlesen ⮕