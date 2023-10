Velofahrer von Autofahrer ins Gesicht geschlagen

Am Donnerstagabend (26. Oktober 2023), kurz nach 22:00 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Velofahrer auf der Zeughausgasse vom Postplatz kommend Richtung Aegeristrasse. Dabei kam es zu einer leichten Streifkollision mit einem Auto, welches in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Während der Velofahrer seine Fahrt fortsetzte, hielt der Autofahrer an, stieg aus, eilte dem Zweiradlenker nach und schlug ihm mit der offenen Hand ins Gesicht. Anschliessend setzte sich der Autofahrer wieder ans Steuer und fuhr in Richtung Postplatz davon. Durch den Schlag erlitt der 54-jährige Velofahrer Verletzungen im Gesicht und musste ins Spital eingeliefert werden.

