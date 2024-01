Velofahrer muss nach Kollision mit Auto ins Spital

Auf der Industriestrasse in Gossau ist es am Donnerstag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Mann auf einem Velo gekommen. Der 57-jährige Velofahrer stürzte und wurde dabei verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem Auto um 11 Uhr auf der Hofmattstrasse in Richtung Industriestrasse. Gleichzeitig fuhr der Velofahrer gemäss Angaben der Kantonspolizei auf der Industriestrasse in Richtung St.

Gallerstrasse





tagblatt_ch » / 🏆 32. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dottikon: Auto erfasst Fussgängerin und verletzt sie schwer ++ A1/Suhr: Auto überschlug sich mehrmalsIm Blaulicht-Ticker halten wir Sie mit den wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Aargau auf dem Laufenden. Klicken Sie in den einzelnen Meldungen auf den Link, um mehr zu erfahren.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Hierarchie im Spital: Vom Uhu zum OberarztMitglieder des Vereins Clash Zürich kritisieren die Hierarchie im Spital und die mangelnde Berücksichtigung zwischenmenschlicher Aspekte im Medizinstudium.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

Schweizer blicken pessimistisch aufs neue Jahr – aber auf Ferien und ihr Auto wollen sie nicht verzichtenFast ein Drittel der Schweizer Bevölkerung erwartet für 2024 im Vergleich zu heute eine finanzielle Verschlechterung. Die am häufigsten genannten Gründe dafür sind die steigenden Krankenkassenprämien und Mieten bzw. Hypothekarzinsen.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Pflegefachkräfte aus den Philippinen kommen in die SchweizDas Spital Baselland holt fünf Pflegerinnen und zwei Pfleger aus den Philippinen für anderthalb Jahre in die Schweiz. Die Maßnahme ist umstritten.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Black Sea Dahu: 92 Konzerte in einem JahrDie Zürcher Gruppe hat 92 Konzerte gespielt in diesem Jahr – so viele wie nur wenige Schweizer Musiker. Reicht das zum Überleben? Bandleaderin und Manager rechnen vor.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Zoff in Asyl-«Arena»: «Würde mich schämen, wenn ich in einer Sendung so viel lügen würde»Das Staatssekretariat für Migration rechnet für das aktuelle Jahr mit 30’000 Asylgesuchen. Die SVP warnt vor einer 10-Millionen-Schweiz und Zuständen wie in Deutschland. Die Grünen fordern, die humanitäre Tradition weiterhin zu pflegen und Zugewanderte schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In der Asyl-«Arena» flogen folglich die Fetzen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »