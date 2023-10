Velofahrer bei Streifkollision verletzt

In Zug ZG kam es am Donnerstag zu einer Streifkollision zwischen einem Auto und einem VeloDer Velofahrer musste mit Verletzungen im Gesicht ins Spital gebracht werden.Am Donnerstagabend, kurz nach 22 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Velofahrer auf der Zeughausgasse in Zug vom Postplatz kommend Richtung Aegeristrasse.mit einem Auto, welches in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Während der Velofahrer seine Fahrt fortsetzte, hielt der Autofahrer an, stieg aus, eilte dem Zweiradlenker nach und schlug ihm mit der offenen Hand ins Gesicht. Anschliessend setzte sich der Autofahrer wieder ans Steuer und fuhr in Richtung Postplatz davon. Durch den Schlag erlitt der 54-jährige Velofahrer Verletzungen im Gesicht und mussteWer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum gesuchten Autofahrer machen? Der Mann dürfte zwischen 30 und 40 Jahre alt und ca. 175 cm gross sein.gebeten, die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu kontaktieren, Tel. 041 728 41 41.

