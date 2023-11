Velofahrer bei Kollision mit Tram verletzt

Bei der dortigen Verzweigung übersah er das aus Richtung Badischer Bahnhof kommende Tram. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung seitens des Tramführers konnte eine seitliche Kollision nicht verhindert werden. Der 15-jährige Velofahrer wurde bei dem Zusammenstoss verletzt und musste von der Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Universitäts-Kinderspital beider Basel gebracht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei beiden Beteiligten einen Wert von 0.0 Promille.

Durch den Unfall kam es zu einem Tramunterbruch von rund 40 Minuten. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter Tel. 061 208 06 00 oder über

