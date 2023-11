Velofahren in den kalten Jahreszeiten: Was ist zu beachten?

Am Körper empfiehlt sich der Zwiebellook. Ziehen Sie sich am besten schichtweise an. Das heisst, lieber zwei (dünnere) Jacken statt einer dicken. Wenn es zu warm wird, können Sie eine ausziehen.Sie möchten den Luxus geniessen, dass empfindsame Körperteile wie Hände gar nicht erst auskühlen? Dann gönnen Sie sich Kleidungsstücke mit Heizelementen. Beheizbare Handschuhe, Westen, Socken, Shirts oder Unterhosen – all das gibt es im Fachhandel.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BAZONLINE: Schicken Sie uns Ihre Geschichten: Was haben Sie an der Herbstmesse erlebt?-minu machts vor: Im Video erzählt er von seinen «Mäss»-Gedanken. Welche verrückten, schönen oder spannenden Anekdoten haben Sie noch in Erinnerung?

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Sie bezwang die Weltnummer 1 Aryna SabalenkaSie bezwang die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka (25).im sechsten Aufeinandertreffen zum zweiten Mal und sicherte sich damit vorzeitig den Gruppensieg. Die letzten vier Duelle hatte die Belarussin gegen die gegenwärtige Nummer 5 im Ranking ohne Satzverlust für sich entschieden. Aryna Sabalenka spielt zum Abschluss der Vorrunde gegen Jelena Rybakina (24) um den zweiten Halbfinal-Platz in dieser Gruppe. Es wird eine Neuauflage der diesjährigen Australien Open und WTA-1000-Turnier Finals. Die Weltranglisten-Vierte Jelena Rybakina setzte sich in drei Sätzen gegen Maria Sakkari durch.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Meghan Markle & Harry: Jetzt will Kates Onkel über sie auspacken!Wie du mir, so ich dir. Prinz Harry und Meghan Markle könnten in Erklärungsnot kommen. Schuld daran? Ausgerechnet der Onkel von Prinzessin Kate.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

20MIN: LGBT-Leute demonstrieren für Gaza – obwohl man sie dort verfolgen würdeIn den sozialen Medien kursieren Bilder von «Free Palestine»-Demonstrationen, an denen sich Teilnehmer als queer zu erkennen geben.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

BAUERNZEITUNG1: Wirken Sie mit bei der agrarpolitischen Strategie des SBVWas sind Ihre Erwartungen an die nächste Agrarpolitik? Das will der Schweizer Bauernverband von allen in der Landwirtschaft tätigen Personen wissen. Die Antworten sollen in die Strategie des Verbands einfliessen.

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Wählen Sie jetzt das schönste Wetterfoto des Oktobers 2023Welches Foto wird Bild des Monats Oktober?

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕