Velo- und Ski-Marke trennt sich von CEO Beat Zaugg

Die Velo- und Ski-Marke trennt sich per sofort von ihrem bisherigen CEO und Grossaktionär Beat Zaugg. Dieser prangert den Entscheid an.«Ich bin weiterhin im Büro und arbeite», sagte der langjährige Chef und das Verwaltungsratsmitglied Beat Zaugg am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Er sei nach wie vor «an vorderster Front» und werde «nicht einfach einknicken».

Am Vortag hatte Scott mitgeteilt, dass Juwon Kim vom südkoreanischen Mehrheitsaktionär Youngone den Chefposten per sofort übernehme. Das Ziel dieser Entscheidung sei es, die internationale Entwicklung der Marke voranzutreiben. «Klar kann man mich als CEO abwählen, der Verwaltungsrat kann dies entscheiden», sagte Zaugg. Er sei aber an keiner Verwaltungsratssitzung diesbezüglich dabei gewese

