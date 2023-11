Vandalismus und Sachbeschädigung in der Halloween-Nacht

Gegen 22:00 Uhr geriet ein Unterflurcontainer an der Rigistrasse in Baar in Brand. Die umgehend aufgebotene Feuerwehr Baar konnte die Flammen rasch löschen. Gemäss den bisherigen Ermittlungen wurde das Feuer mutmasslich durch Feuerwerkskörper entfacht. Die Verursacher sind noch unbekannt, die Ermittlungen laufen.

Die Höhe des in dieser Nacht entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Im Verlaufe des heutigen Morgens dürften noch weitere Meldungen über festgestellte Sachbeschädigungen eingehen. Die Zuger Polizei war in der Halloween-Nacht verstärkt mit zivilen und uniformierten Einsatzkräften unterwegs und hat zahlreiche Jugendliche sowie Gruppierungen angesprochen und wo nötig kontrolliert. Dabei wurden rohe Eier sowie Feuerwerkskörper sichergestellt. In einem Fall hatte einer der kontrollierten Jugendlichen ein verbotenes Messer dabei. Dieses wurde ihm abgenommen und er wird zuhanden der Jungendanwaltschaft verzeigt.

In zahlreichen Gesprächen wurde den angetroffenen Personen erklärt, dass eine Sachbeschädigung weitgehende Konsequenzen nach sich ziehen kann. Zum Beispiel kann die Reinigung einer mit Eiern verschmierte Fassade sehr teuer werden.

Nicht in jedem Fall stellten die Einsatzkräfte jedoch eine Straftat fest. Die grosse Mehrheit der angetroffenen Gruppen von verkleideten Kindern und Jugendlichen verhielten sich korrekt und anständig. Sie zogen bei Dunkelheit friedlich durch die Strassen und von Tür zu Tür. Dabei wurden sie erfreulicherweise teils von Erwachsenen begleitet.

